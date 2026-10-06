O mai ții minte pe Cristina Rus?! Cum arată fosta colegă a Andreei Bănică, la 45 de ani

O mai ții minte pe Cristina Rus?! Cum arată fosta colegă a Andreei Bănică, la 45 de ani
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Cristina Rus și Andreea Bănică/ sursă foto: social media
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Cristina Rus (45 de ani), fosta parteneră de scenă a Andreei Bănică (48 de ani), s-a retras din din lumina reflectoarelor în urmă cu mulți ani. De atunci, aparițiile sale au devenit tot mai rare, însă recent a revenit în atenția publică alături de vechea sa prietenă. 

În timp ce Andreea Bănică a rămas o prezență constantă în showbiz-ul românesc, colega sa din fosta trupă Blondy a ales discreția și viața de familie în detrimentul carierei muzicale. Destrămarea trupei Blondy a avut loc în anul 2005, după aproximativ 4 ani de succes răsunător în industria muzicală.

Cristina Rus și Dragoș Bîlteanu/ Sursă foto: arhivă

Andreea Bănică și Cristina Rus au rămas prietene

Ulterior, în anul 2009, Cristina Rus s-a căsătorit cu afaceristul Dragoș Bîlteanu alături de care are rei copii: un băiat și două fete. În tot acest timp, artista a renunțat complet la aparițiile publice, dedicându-se în totalitate familiei. Deși nu a mai urcat pe marile scene, Cristina Rus mărturisea în trecut că muzica rămâne una dintre marile sale pasiuni, pe care continuă să o manifeste ori de câte ori are ocazia, în intimitatea căminului său.

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„Îmi place să mă ocup de casă, să aranjez, să cumpăr diverse lucruri, de exemplu, flori în casă, să cânt cu fetița mea. E foarte important ca latura asta muzicală să mi-o manifest și chiar fac lucrul acesta, dar în cadrul familiei”, declara fosta solistă.

Andreea Bănică și Cristina Rus/ sursă foto: Instagram

Recent, la fel ca în vremurile de glorie ale trupei Blondy, Andreea Bănică și Cristina Rus s-au revăzut pentru o întâlnire relaxantă „ca fetele”. Momentul a fost imortalizat și încărcat pe rețelele de socializare, chiar pe contul Andreea Bănică. Cele două par la fel de bune prietene și extrem de fericite de revedere.

Fiind împăcată cu decizia de a sta departe de lumina reflectoarelor, Cristina Rus mărturisea în trecut că „job-ul” de mamă și soție îi ocupă tot timpul. Originară din Cluj Napoca, Cristina Rus a studiat canto la Școala de Artă din Cluj și a făcut parte din formațiile Desperado și Sing Sing BB. După destrămarea trupei Blondy, artista și-a încercat norocul în rolul de prezentatoare în emisiunea Euro Tombola, alături de Romică Țociu și Cornel Palade.

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