Deranjat de acuzațiile lui Ian Boitași, Prințul Marco a reacționat imediat și l-a căutat în privat. Iubitul Mirei spusese că bărbatul stabilit la Roma ar fi fost prins la furat în Anglia, motiv pentru care Prințul îl amenință cu judecata.

Reacția lui Marco a fost cât se poate de rapidă, însă, de data aceasta, el a ales să îi trimită lui Ian un mesaj în privat. Deranjat de acuzațiile sale, Marco i-a promis lui Ian că se vor vedea în sala de judecată, unde este dispus să dea bani grei avocaților pentru a-l „îngropa” definitiv.

„Primul lucru pe care îl fac atunci când ajung în România este să te dau în judecată pentru defăimare și crede-mă că te îngrop în bani. Mort de foame ești tu. O să plătesc 4-5 mii pe avocați să te închidă în sfârșit acolo unde meriți, după ce că ești un proxenet, ești și prost și te lași manipulat de alții. N-am fost în Anglia în viața mea, băi prostuleeeeee, hahahaha. Să vedem ce dovezi aduci tu în tribunal, săracule. De când așteptam să dai cu stângu` în dreptul să pot să te fac să-mi plătești. Muhahaha! Abia aștept!”.

În apărarea sa, Ian l-a sfătuit pe Prinț să folosească banii pe care îi dă pe avocați într-un mod mai constructiv: „Nu mai bine faci ceva benefic pentru tine cu ăia 4-5 mii pe care vrei să-i folosești ca să mă dai pe mine în judecată? Ți-a ajuns „faima” la cap încât ești răutăcios cu foarte mulți oameni pentru nimic. Tu vrei să-i umilești pe toți, să râzi tu de toți și să te lauzi cu faptul că ți-ai înșelat soția la TV. Nu se poate, iar faptul că mă îngropi tu pe mine în bani nu mă interesează. Mergi și cumpără-ți un caracter cu toți banii pe care îi ai. Tu să fii sănătos, că ești prea disperat.”, a fost răspunsul lui Ian pentru Prințul Marco.

„Să ne povestească ce s-a întâmplat când a fost la furat în Anglia”

Rivalitatea dintre cei doi a pornit după ce – într-o postare pe TikTok – Ian i-a lansant o invitație lui Marco, provocându-l să vorbească despre trecutul său, mai exact „despre perioada în care fura în Anglia”.

„Văd că tot vorbește prostul ăsta de Marco, a început să judece dominatoarele, să le atace, dar el nu vorbește de perioada când era la furat în Anglia, nu? Să ne povestească ce s-a întâmplat când l-a prins la furat în Anglia, că nu avea ce să mănânce. Să vă povestească el, eu doar am ținut să precizez că el aruncă cu păreri în stânga și în dreapta despre joburile și acțiunile oamenilor de parcă el e fără de păcat, cum se numește un astfel de om? De ce să judeci și să te crezi mai bun dacă și tu ai avut momente în viață de care nu ești mândru?”, a spus Ian pe TikTok.

Conflictul dintre Ian și Prințul Marco a început în urma expunerii publice a Prințului în mediul online. Pe rând, acesta nu a ratat nicio ispită sau concurent din acest sezon de la Insula Iubirii, luând pe aproape toată lumea peste picior și comentând atât detalii și aspecte din trecutul lor, cât și din prezent. Comentariul la adresa dominatoareai Kennya, prietena Nattashei Black și a ispitei Narcis Bujor, i-a pus „capac” lui Ian.

Invitată în emisiunea CANCAN pe Insulă, dominatoarea Kennya a fost întrebată ce părere are despre Prințul Marco. Ea l-a catalogat drep „libidinos” și a spus despre el că este genul de bărbat care „s-ar culca și cu o cățea”.

„Nu pervers, libidinos. Care s-ar culca și cu o cățea. Adică, eu așa îl văd. Experiența mea de femeie așa îmi spune: că a fost Gabriella, că i-a plăcut lui, că e stilul care îl zăpăcește pe el și că ea chiar s-a culcat cu el, dar eu cred că așa e el ca bărbat, un obsedat sexual.”, a spus Kenny în emisiunea CANCAN pe Insulă.

În urma celor declarate, Marco a ironizat-o pe Kennya și i-a întors toate cuvintele împotriva sa: „Nu știu cine, nu știu ce fel de moșneag… dar tu ești fix cățeaua de care vorbeai. Și nu, nu m-aș culca cu tine, ești ceva… Doamneee”.

Rămas fără reacție din partea lui Eduard Vlădescu, Prințul continuă acuzațiile: ”Poți să spui ce făcea Andreea pentru bani?”

După ce l-a făcut pe Eduard proxenet, Frankie sare la gâtul Prințului Marco: „Toți maimuțoii pot scoate orice pe gură. Dar eu trebuie să…”