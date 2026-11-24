Scandalul dintre Prințul Marco și Eduard Vlădescu este departe de a se încheia. După ce a făcut mai multe dezvăluiri controversate despre pilot, concurentul continuă seria acuzațiilor și pune sub semnul întrebării inclusiv modul în care acesta și-a finanțat pregătirea profesională. Mai exact, susține că banii folosiți pentru școala de pilotaj ar fi provenit dintr-o sursă despre care Eduard nu ar fi vorbit public.

De când a început difuzarea episoadelor de la Insula Iubirii și atenția tuturor s-a mutat pe concurenți și ispite, Prințul Marco a început să facă mai multe declarații controversare pe rețelele de socializare.

Eduard Vlădescu a reușit să atragă simpatia unei părți importante a publicului datorită comportamentului avut la Insula Iubirii. Atitudinea sa și apropierea de Claudia Ion l-au adus în atenția telespectatorilor, însă, în mediul online, au început să apară informații care îi contestă imaginea. Prințul Marco este cel care a lansat aceste afirmații, susținând că bărbatul ar fi ascuns anumite episoade din trecutul său.

Prințul Marco, acuzații dure la adresa lui Eduard Vlădescu

Marco a făcut mai multe acuzații la adresa lui Eduard Vlădescu, bărbatul de care s-a apropiat Claudia Ion. Acesta a precizat că își dorește să apere imaginea prietenului său, Ionuț Mocăniță, și că este pregătit să vorbească public despre lucrurile pe care le-ar fi aflat după participarea la Insula Iubirii.

Printre subiectele aduse în discuție se numără perioada în care Eduard a locuit în Germania, înainte să devină pilot. Totodată, Prințul Marco a menționat o tânără pe nume Andreea, despre care susține că ar fi obținut bani pentru acesta și l-ar fi ajutat să achite cursurile necesare pentru a deveni pilot. Concurentul l-a provocat să clarifice public natura relației cu femeia și să spună dacă ea a contribuit financiar la pregătirea sa.

„Nu poți să spui public cine este Andreea și dacă ai luat vreodată flori Andreei sau în afară emisiunii ești zgărcit și ești cu totul altfel? În loc să dai, iei, profiți? Poți să spui la lume că Andreea ți-a plătit școala de pilotaj? Poți să spui ce făcea Andreea pentru bani? Pilotul, ești K1 îți promit.”, a spus Prințul Marco pe rețelele de socializare.

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