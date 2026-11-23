Sezonul 10 Insula Iubirii pare să fie unul aparte, în care concurenții și ispitele nici nu au așteptat să se termine emisiunea și s-au aruncat unul la gâtul celuilalt. Numeroase conflicte s-au aprins, iar cel care poartă bătălii pe toate fronturile este Prințul Marco. Una dintre noile sale rivale este ispita Frankie. Concurentul a lansat mai multe acuzații și jigniri la adresa acesteia, iar ispita i-a dat replică după replică.

Prințul Marco pare că nu este deloc liniștit după Insula Iubirii și, înainte de a se încheia sezonul acesta, a început să lanseze numeroase atacuri. A criticat concurente, a criticat ispite, iar una dintre cele mai grave acuzații a făcut-o la adresa lui Eduard Vlădescu, pe care l-a numit proxenet.

Marco a aruncat numeroase săgeți și la adresa ispitei Frankie, iar aceasta pare că nu are de gând să cedeze. Ispita a oferit o replică pentru fiecare insultă primită.

Frankie, replică acidă pentru Prințul Marco

Frankie i-a ținut piept Prințului Marco și nu l-a lăsat pe acesta să își facă de cap. Recent, ispita a revenit în mediul online cu un nou mesaj adresat concurentului. Frankie a punctat că unii pot arunca cu vorbe și acuzații fără să ducă nicio probă și sunt crezuți pe cuvânt, în timp ce „victimele” trebuie să dezmintă totul cu dovezi clare.

Ei bine, ispita nu acceptă acest dublu standard și a subliniat foarte clar acest aspect. Din punctul ei de vedere, cei care fac acuzații trebuie să prezinte dovezi. Mai mult, aceasta a punctat, făcând referire la Marco, că singurul motiv pentru care concurentul lansează atacuri pe bandă rulantă este acela de a distrage, de fapt, atenția de la infidelitatea lui și felul în care el s-a comportat.

„Foarte interesant cum toți maimuțoii pot scoate orice pe gură și nu trebuie să demonstreze nimic. Dar eu trebuie să demonstrez că nu e real ce spun ei. Nu, voi trebuie să veniți cu dovezi când mâncați c***t. Apropo, faceți asta ca să distrageți atenția de la cine sunteți voi, de fapt”, a spus Frankie în mediul online.

Războiul dintre Frankie și Prințul Marco durează de ceva timp și pare că niciunul dintre cei doi nu are de gând să se oprească. Ispita consideră că Marco, prin toate scandalurile pe care le generează, urmărește doar să distragă atenția de la felul în care s-a comportat în cadrul show-ului.

„«Ești doar o babă, nu te-a vrut nimeni». Da, ce proastă sunt că am mers la o emisiune TV unde sunt persoane care trebuie să facă amor pentru screen time, iar eu trebuie doar să deschid gura. Foarte nasol că am mers la 8 date-uri din 10 și am avut timp să vorbesc cu toată lumea, să discut pe toată lumea și să-mi dau seama de cum e fiecare, când puteam doar să stau în dormitor, călare. Foarte, foarte dezamăgită sunt”, a mai fost una dintre replicile pe care Frankie i le-a dat lui Marco.

CITEȘTE ȘI:

Frankie îl face praf pe Marco după ce a numit-o „babă”: „Sunt persoane care trebuie să facă amor pentru screen time, iar eu trebuie doar să deschid gura”

Frankie aruncă bomba sezonului: Lorenzo a înșelat-o pe Nattasha cu ea, după Insula Iubirii?

Foto: Instagram