După o perioadă în care a stat departe de televiziune, Mădălina Pamfile ia în calcul revenirea pe micul ecran. Fosta asistentă TV a dezvăluit că, de-a lungul timpului, a primit mai multe propuneri pentru a se întoarce în lumea divertismentului, însă responsabilitățile de mamă au făcut-o să amâne de fiecare dată o astfel de decizie.

În ultimii ani, Mădălina Pamfile a renunțat la luminile reflectoarelor și și-a îndreptat atenția către familie, alegând să locuiască în afara României. La începutul acestui an, viața personală a vedetei a trecut printr-o schimbare importantă, după ce a divorțat de milionarul albanez cu care se căsătorise în 2024, în Dubai, în cadrul unei petreceri fastuoase.

Mădălina Pamfile este pregătită să revină la TV

De atunci, fosta asistentă TV privește lucrurile diferit și pare tot mai deschisă ideii de a reveni în televiziune. În prezent, aceasta este activă pe rețelele de socializare și lucrează ca model manager la o clinică dentară, potrivit informațiilor din descrierea contului său de Instagram.

Mădălina Pamfile a mărturisit că a primit mai multe oferte de revenire în televiziune, însă până acum nu le-a putut accepta, deoarece fetițele sale erau prea mici. Cele două au acum 6 și 8 ani, iar vedeta consideră că ar putea înțelege mai ușor perioadele în care mama lor ar fi plecată pentru filmări.

„Am mai avut câteva opțiuni dar fiind copiii foarte mici nu puteam să plec sau să mă deplasez în afara țării sau să stau undeva blocată fără telefoane, dar mă gândesc că poate acum aș putea să accept un prioiect poate sezonier. Copiii sunt mai mari și pot înțelege acum absența mea.”, a spus Mădălina Pamfile pentru Click.ro.

Anul acesta, Mădălina Pamfile a împlinit 33 de ani, ocazie cu care a publicat și un mesaj pe rețelele de socializare. Fosta asistentă TV a vorbit despre semnificația acestei vârste în numerologie, explicând că numărul este considerat unul special, asociat cu energia, vindecarea și dorința de a-i ajuta pe ceilalți.

„Numărul 33 este considerat un «număr maestru» în numerologie, purtând o energie puternică și de înaltă vibrație. Persoanele influențate de numărul 33 sunt adesea percepute ca vindecători înnăscuți, lideri și susținători, cu o dorință puternică de a avea un impact pozitiv asupra lumii”, a scris fosta asistentă TV pe rețelele de socializare.

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