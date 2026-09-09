Cum arată o zi obișnuită din viața Mădălinei Pamfile. Ce a făcut fosta asistentă TV după ce a golit farfuria + Cine i-a ținut companie

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Departe de petrecerile mondene și de aparițiile care au făcut-o celebră în urmă cu ani buni, Mădălina Pamfile (33 de ani) pare că traversează una dintre cele mai liniștite perioade din viața sa. Fosta asistentă TV a fost surprinsă de CANCAN.RO într-o zi obișnuită, dedicată aproape în totalitate familiei.

Bruneta și-a început programul ocupându-se de fetița cea mică. Pamfile are două fetițe din relația cu milionarul albanez de care a divorțat anul trecut, după doar 11 luni de mariaj. Se pare că a fost cu ghinion căsătoria din Dubai! Dar aceste lucruri sunt de mult apuse. Iat-o pe Mădălina Pamfile în Pipera, împreună cu fiica ei și nelipsita bonă. Cât timp fetița are ceva activități tipice vârstei, Mădălina Pamfile decide să savureze o ciorbă. Nu avea cum să n-o invite și pe bonă! Cu siguranță apreciază că bona filipineză care o ajută în creșterea copilului îi oferă ceva neprețuit: timp liber! Cel mai prețios bun al unei femei tinere!

Pamfile a ales o terasă discretă, unde a luat masa cu bona într-o atmosferă relaxată, ceea ce ne face să credem că în Filipine nu e foarte diferit de România. Fără grabă și fără să fie preocupată de cei din jur, Mădălina s-a bucurat de o porție de ciorbă, semn că preferă mesele simple în detrimentul preparatelor sofisticate. 

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
9 poze

După masă, bruneta și-a reluat imediat rolul de mamă implicată. CANCAN.RO a surprins-o în timp ce mergea alături de fiica sa și de bonă prin oraș. Îmbrăcată lejer, cu niște pantaloni cu animal print care atrăgeau atenția dar nu șocau, Mădălina a părut concentrată exclusiv asupra programului copilului.

În mod ironic, Mădălina Pamfile trece cu mica ei brigadă chiar prin fața Bisericii din Pipera a lui Gigi Becali, faimoasa lui ctitorie pe care a sfințit-o recent. În trecut, Mădălina Pamfile îl exaspera pe Becali, motivul fiind relația ei cu fundașul FCSB Gabi Matei. Ne face să ne întrebăm oare ce părere mai are Becali despre fosta asistentă TV.

Mădălina Pamfile la o ciorbă cu bona filipineză

Imaginile surprinse arată o cu totul altă latură a vedetei pe care publicul o cunoaște din aparițiile televizate. Dacă în trecut era asociată cu lumea mondenă și cu relațiile pe fast-forward, acum prioritățile sale par să fie cu totul altele. Această ieșire demonstrează că, dincolo de statutul de persoană publică, Mădălina Pamfile trăiește aceleași momente obișnuite ca orice părinte: activități, cumpărături, o masă rapidă și multă atenție acordată copilului.

CITEȘTE ȘI: Mădălina Pamfile, talk show intens în Herăstrău! Aperolul i-a dezlegat limba

NU RATA: Mădălina Pamfile, condamnată la închisoare cu suspendare, după ce a fost prinsă conducând sub influența alcoolului! Ce se întâmplă cu fosta asistentă TV

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Între două nu te plouă, Remi! Concurentul de la Insula Iubirii a fost numai zâmbet la masa din Floreasca
Între două nu te plouă, Remi! Concurentul de la Insula Iubirii a fost numai zâmbet la masa din Floreasca
Adi Sînă, sancționat după accidentul cu scuterul. Descoperirea făcută de oamenii legii l-a costat scump
Adi Sînă, sancționat după accidentul cu scuterul. Descoperirea făcută de oamenii legii l-a costat scump
Ilie Năstase și Ioana, liniștea dinaintea furtunii! CANCAN.RO i-a filmat cu patru zile înainte ca scandalul să ajungă la Poliție
Ilie Năstase și Ioana, liniștea dinaintea furtunii! CANCAN.RO i-a filmat cu patru zile înainte ca scandalul să ajungă la Poliție
Bruneta în costum roșu i-a ridicat tensiunea lui Boureanu! Deputatul-playboy nu și-a mai luat ochii de la tânăra misterioasă, apoi a simțit nevoia să se răcorească
Bruneta în costum roșu i-a ridicat tensiunea lui Boureanu! Deputatul-playboy nu și-a mai luat ochii de la tânăra misterioasă, apoi a simțit nevoia să se răcorească
Doamna Pițurcă a dat moda peste cap în papuci cu blăniță! Cum arată soția lui Victor Pițurcă la 66 de ani
Doamna Pițurcă a dat moda peste cap în papuci cu blăniță! Cum arată soția lui Victor Pițurcă la 66 de ani
Îți ții telefonul lângă pernă? Află ce se întâmplă
Mediafax
Îți ții telefonul lângă pernă? Află ce se întâmplă
General de top din echipa lui Raed Arafat, cercetat pentru ucidere din culpă după ce a spulberat un om, cu mașina. Ce au constatat polițiștii rutieri
Gandul.ro
General de top din echipa lui Raed Arafat, cercetat pentru ucidere din culpă după ce a spulberat un om, cu mașina. Ce au constatat polițiștii rutieri
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
„Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor
Adevarul
„Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată
Digi24
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată
Crater uriaș în fața vilei lui Nicolas Cage. Prăbușirea a provocat și o scurgere de gaze
Mediafax
Crater uriaș în fața vilei lui Nicolas Cage. Prăbușirea a provocat și o scurgere de gaze
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Prosport.ro
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ce spune Andreea Esca despre plecarea de la Știrile Pro TV: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun”
Click.ro
Ce spune Andreea Esca despre plecarea de la Știrile Pro TV: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun”
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Digi24
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Promotor.ro
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
BANCUL ZILEI. Bulă: – Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
O mini-turbină eoliană de 1 kg oferă curent când nu este soare
go4it.ro
O mini-turbină eoliană de 1 kg oferă curent când nu este soare
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Descopera.ro
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
General de top din echipa lui Raed Arafat, cercetat pentru ucidere din culpă după ce a spulberat un om, cu mașina. Ce au constatat polițiștii rutieri
Gandul.ro
General de top din echipa lui Raed Arafat, cercetat pentru ucidere din culpă după ce a spulberat un om, cu mașina. Ce au constatat polițiștii rutieri
Plajele de nisip care AU APĂRUT peste noapte! Localnicii nu mai știu ce să creadă!
Mediafax Italia
Plajele de nisip care AU APĂRUT peste noapte! Localnicii nu mai știu ce să creadă!
OFERTĂ GREU DE REFUZAT: locuiești gratis într-o casă de vis și muncești doar trei ore pe zi!
Mediafax Spania
OFERTĂ GREU DE REFUZAT: locuiești gratis într-o casă de vis și muncești doar trei ore pe zi!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.