Cum arată o zi obișnuită din viața Mădălinei Pamfile. Ce a făcut fosta asistentă TV după ce a golit farfuria + Cine i-a ținut companie

Departe de petrecerile mondene și de aparițiile care au făcut-o celebră în urmă cu ani buni, Mădălina Pamfile (33 de ani) pare că traversează una dintre cele mai liniștite perioade din viața sa. Fosta asistentă TV a fost surprinsă de CANCAN.RO într-o zi obișnuită, dedicată aproape în totalitate familiei.

Bruneta și-a început programul ocupându-se de fetița cea mică. Pamfile are două fetițe din relația cu milionarul albanez de care a divorțat anul trecut, după doar 11 luni de mariaj. Se pare că a fost cu ghinion căsătoria din Dubai! Dar aceste lucruri sunt de mult apuse. Iat-o pe Mădălina Pamfile în Pipera, împreună cu fiica ei și nelipsita bonă. Cât timp fetița are ceva activități tipice vârstei, Mădălina Pamfile decide să savureze o ciorbă. Nu avea cum să n-o invite și pe bonă! Cu siguranță apreciază că bona filipineză care o ajută în creșterea copilului îi oferă ceva neprețuit: timp liber! Cel mai prețios bun al unei femei tinere!

Pamfile a ales o terasă discretă, unde a luat masa cu bona într-o atmosferă relaxată, ceea ce ne face să credem că în Filipine nu e foarte diferit de România. Fără grabă și fără să fie preocupată de cei din jur, Mădălina s-a bucurat de o porție de ciorbă, semn că preferă mesele simple în detrimentul preparatelor sofisticate.

După masă, bruneta și-a reluat imediat rolul de mamă implicată. CANCAN.RO a surprins-o în timp ce mergea alături de fiica sa și de bonă prin oraș. Îmbrăcată lejer, cu niște pantaloni cu animal print care atrăgeau atenția dar nu șocau, Mădălina a părut concentrată exclusiv asupra programului copilului.

În mod ironic, Mădălina Pamfile trece cu mica ei brigadă chiar prin fața Bisericii din Pipera a lui Gigi Becali, faimoasa lui ctitorie pe care a sfințit-o recent. În trecut, Mădălina Pamfile îl exaspera pe Becali, motivul fiind relația ei cu fundașul FCSB Gabi Matei. Ne face să ne întrebăm oare ce părere mai are Becali despre fosta asistentă TV.

Imaginile surprinse arată o cu totul altă latură a vedetei pe care publicul o cunoaște din aparițiile televizate. Dacă în trecut era asociată cu lumea mondenă și cu relațiile pe fast-forward, acum prioritățile sale par să fie cu totul altele. Această ieșire demonstrează că, dincolo de statutul de persoană publică, Mădălina Pamfile trăiește aceleași momente obișnuite ca orice părinte: activități, cumpărături, o masă rapidă și multă atenție acordată copilului.

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