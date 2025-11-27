Acasă » Exclusiv » Mădălina Pamfile, talk show intens în Herăstrău! Aperolul i-a dezlegat limba

Mădălina Pamfile, talk show intens în Herăstrău! Aperolul i-a dezlegat limba

De: Veronica Mavrodin 27/11/2025 | 16:22
Mădălina Pamfile, talk show intens în Herăstrău! Aperolul i-a dezlegat limba
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Soarele cu dinți de noiembrie a scos-o pe Mădălina Pamfile din casă, dar nu și din gânduri. CANCAN.RO a surprins-o pe fosta asistentă TV la un celebru local din Capitală, unde a petrecut câteva ore bune în compania unei prietene. Și nu, nu a fost o ieșire relaxată. Cel puțin nu pentru Mădălina.

Îmbrăcată toată în negru, geacă de piele, jeanși mulați, părul strâns într-o coadă perfectă,  Mădălina a afișat o expresie încruntată, semn că, deși avea în față un Aperol rece, în suflet fierbea ceva mult mai intens.

Mădălina Pamfile a ieșit cu o prietenă, dar atmosfera era apăsătoare
Mădălina Pamfile a ieșit cu o prietenă, dar atmosfera era apăsătoare

La masa de Brasserie, fostul manechin gesticula amplu, încruntată și agitată, de parcă încerca să-și domolească nervii. Prietena ei, în schimb, mai mult asculta. Semn clar că Mădălina avea multe de „despachetat”.

Horoscop 28 noiembrie 2025. FECIOARELE complică lucrurile
Horoscop 28 noiembrie 2025. FECIOARELE complică lucrurile
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Discuția care a tensionat-o pe Mădălina Pamfile

În imaginile surprinse de CANCAN.RO, Mădălina Pamfile pare complet absorbită de conversație. Fruntea încruntată, privirea tensionată și aerul vizibil obosit trădează un an dificil: la începutul lui 2025, bruneta a trecut printr-un divorț după o relație de opt ani cu fostul său partener albanez, mariajul oficial durând însă doar un an. Cei doi au împreună doi copii, iar evenimentele acestui an au lăsat o puternică amprentă asupra Mădălinei. Noiembrie o găsește vizibil răvășită, încruntată, prinsă într-o discuție încărcată de emoție, departe de atmosfera relaxată a unei ieșiri „ca fetele” la Brasserie.

Cine o ținea în corzi pe fosta asistentă tv
Cine o ținea în corzi pe fosta asistentă tv?!

Surse din apropierea brunetei au spus la momentul separării că Mădălina își dorea „liniște și stabilitate pentru fete”, semn că lucrurile în cuplu nu erau deloc roz. Ei bine, expresia încruntată și tonul pasional de la întâlnirea cu prietena par să confirme că unele ape sunt încă tulburi în viața acesteia.

Începe fosta asistentă tv un capitol nou sau duce bătălii neterminate?!

Deși despărțirea a fost deja făcută publică, viața sentimentală a Mădălinei rămâne un mister. Niciun bărbat la orizont, nicio apariție „suspectă”, nicio posibilă idilă în desfășurare. Așa că nu putem să nu ne întrebăm: Ce a tensionat-o atât de tare pe Mădălina în fața prietenei? Probleme nerezolvate cu fostul? Situații legate de fete? Sau poate începutul timid al unei noi povești care o apasă?

VEZI ȘI: Oferta care a ”zdruncinat-o” pe Mădălina Pamfile! Fosta asistentă tv a ieșit la ”agățat”, alături de o amică, dar…

CITEȘTE ȘI: EX-ul Mădălinei Pamfile n-a avut scăpare! Fosta asistenta TV a scos artileria grea: dansuri lascive pe ritmuri orientale şi…

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Inelul de logodnă se lasă așteptat pentru Nicoleta Nucă: „Așa am considerat că este corect” | EXCLUSIV
Exclusiv
Inelul de logodnă se lasă așteptat pentru Nicoleta Nucă: „Așa am considerat că este corect” | EXCLUSIV
Scandal la concursul pentru șefia Teatrului Național! Un actor celebru a fost eliminat de comisie: ”Poate că încurcam”
Exclusiv
Scandal la concursul pentru șefia Teatrului Național! Un actor celebru a fost eliminat de comisie: ”Poate că încurcam”
Romsilva vinde peste 16.000 de pomi de Crăciun. Cât costă un brad pentru împodobit
Mediafax
Romsilva vinde peste 16.000 de pomi de Crăciun. Cât costă un brad pentru...
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe final de an, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Gandul.ro
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Scandal de plagiat la Hollywood: Tarantino spune că „Jocurile Foamei” copiază un film japonez. „Au furat cartea, la dracu!”
Adevarul
Scandal de plagiat la Hollywood: Tarantino spune că „Jocurile Foamei” copiază un film...
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
Digi24
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se...
Vin ploi, lapoviță și ninsoare. Vremea se răcește în toată țara
Mediafax
Vin ploi, lapoviță și ninsoare. Vremea se răcește în toată țara
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii mizere. „În fine... suntem inventivi”
Digi 24
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii...
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe final de an, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Gandul.ro
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe final de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodia care are șanse uriașe să câștige la Loto până pe 30 noiembrie 2025. Oportunitate rară pentru ...
Zodia care are șanse uriașe să câștige la Loto până pe 30 noiembrie 2025. Oportunitate rară pentru acești nativi!
Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică
Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică
Această influenceriță a dispărut în condiții misterioase. Ce au găsit anchetatorii în telefonul ...
Această influenceriță a dispărut în condiții misterioase. Ce au găsit anchetatorii în telefonul găsit într-un tufiș
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe vineri, 28 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe vineri, 28 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marcel Ciolacu
BANC | Englezul și polițistul român
BANC | Englezul și polițistul român
Scene halucinante într-un apartament din Timișoara. O mamă și-a înjunghiat fiica de numai 10 ani
Scene halucinante într-un apartament din Timișoara. O mamă și-a înjunghiat fiica de numai 10 ani
Vezi toate știrile
×