Mădălina Pamfile, talk show intens în Herăstrău! Aperolul i-a dezlegat limba

Soarele cu dinți de noiembrie a scos-o pe Mădălina Pamfile din casă, dar nu și din gânduri. CANCAN.RO a surprins-o pe fosta asistentă TV la un celebru local din Capitală, unde a petrecut câteva ore bune în compania unei prietene. Și nu, nu a fost o ieșire relaxată. Cel puțin nu pentru Mădălina.

Îmbrăcată toată în negru, geacă de piele, jeanși mulați, părul strâns într-o coadă perfectă, Mădălina a afișat o expresie încruntată, semn că, deși avea în față un Aperol rece, în suflet fierbea ceva mult mai intens.

La masa de Brasserie, fostul manechin gesticula amplu, încruntată și agitată, de parcă încerca să-și domolească nervii. Prietena ei, în schimb, mai mult asculta. Semn clar că Mădălina avea multe de „despachetat”.

Discuția care a tensionat-o pe Mădălina Pamfile

În imaginile surprinse de CANCAN.RO, Mădălina Pamfile pare complet absorbită de conversație. Fruntea încruntată, privirea tensionată și aerul vizibil obosit trădează un an dificil: la începutul lui 2025, bruneta a trecut printr-un divorț după o relație de opt ani cu fostul său partener albanez, mariajul oficial durând însă doar un an. Cei doi au împreună doi copii, iar evenimentele acestui an au lăsat o puternică amprentă asupra Mădălinei. Noiembrie o găsește vizibil răvășită, încruntată, prinsă într-o discuție încărcată de emoție, departe de atmosfera relaxată a unei ieșiri „ca fetele” la Brasserie.

Surse din apropierea brunetei au spus la momentul separării că Mădălina își dorea „liniște și stabilitate pentru fete”, semn că lucrurile în cuplu nu erau deloc roz. Ei bine, expresia încruntată și tonul pasional de la întâlnirea cu prietena par să confirme că unele ape sunt încă tulburi în viața acesteia.

Începe fosta asistentă tv un capitol nou sau duce bătălii neterminate?!

Deși despărțirea a fost deja făcută publică, viața sentimentală a Mădălinei rămâne un mister. Niciun bărbat la orizont, nicio apariție „suspectă”, nicio posibilă idilă în desfășurare. Așa că nu putem să nu ne întrebăm: Ce a tensionat-o atât de tare pe Mădălina în fața prietenei? Probleme nerezolvate cu fostul? Situații legate de fete? Sau poate începutul timid al unei noi povești care o apasă?

VEZI ȘI: Oferta care a ”zdruncinat-o” pe Mădălina Pamfile! Fosta asistentă tv a ieșit la ”agățat”, alături de o amică, dar…

CITEȘTE ȘI: EX-ul Mădălinei Pamfile n-a avut scăpare! Fosta asistenta TV a scos artileria grea: dansuri lascive pe ritmuri orientale şi…

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.