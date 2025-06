EX-ul Mădălinei Pamfile n-a avut scăpare! Fosta asistenta TV a scos artileria grea: dansuri lascive pe ritmuri orientale şi…

Mădălina Pamfile anunța la începutul anului că divorțează de tatăl copiilor ei, un milionar discret de origine albaneză. Cei doi formau un cuplu de opt ani și își uniseră destinele cu doar un an înainte de a divorța, chiar de Ziua Îndrăgostiților. Și, cu toate că s-au căsătorit, au două fetițe împreună și, nu o dată, s-a spus cât de norocoasă este Mădălina cu soțul ei care nu-i refuză nicio plăcere, despărțirea a fost inevitabilă. Ulterior, fosta asistentă tv și-a făcut viața cu prietenele prin cluburi, a atras, desigur atenția domnilor, dar tot la trecut pare să se fi întors. Spunem asta căci recent, CANCAN.RO a surprins-o pe vedetă alături de fostul ei soț într-un local din Capitală. Și, atât gesturile dintre ei trădează o posibilă împăcare.

Mădălina Pamfile a devenit o prezență din ce în ce mai rară în peisajul monden de la noi. După ce a divorțat, vedeta a început să mai iasă, pe ici, pe colo, prin cluburile pe care odinioară le devora. Chiar noi am surprins-o la distracție atât în localurile de fițe din Capitală, cât și de 1 mai la mare (vezi aici). De fiecare dată era însoțită de prietene, deși a trecut un an de la anunțul divorțului. Fostei asistente a lui Dan Capatos pare că nu i-a intrat nimeni în grații, așa că ce să facă în acest caz?! Nu dăm noi neapărat verdictul, dar vedeta a decis să iasă, din nou, cu fostul soț. Așadar, noi i-am surprins împreună într-un local din Capitală. Iată ce gesturi, care ar putea trăda faptul că ar forma, din nou, un cuplu.

Mădălina Pamfile și fostul ei soț, gesturi tandre pe ritmuri de manele

Weekendul acesta, CANCAN.RO a întâlnit-o pe Mădălina Pamfile într-un club de manele din zona de Nord a Capitalei. Vedeta nu era însoțită de prietenele sale, așa cum obișnuia să iasă de la despărțirea de fostul soț, ci chiar cu bărbatul căruia i-a dăruit două fetițe. Așa cum chiar vedeta a spus-o, ea și milionarul au rămas în relații bune de dragul celor două fiice pe care le au împreună. Dar, gesturile Mădălinei ne fac să ne întrebăm dacă nu cumva între ei s-a produs împăcarea.

Mădălina și tatăl copiilor ei s-au distrat pe ritmuri orientale, manelele au răsunat, iar dedicațiile au curs încontinuu. Au servit un pahar de șampanie și s-au delectat cu preparate fine. La un moment dat, fosta asistentă tv îl ia de gât pe bărbat într-un gest tandru. Îi șoptește apoi ceva la ureche, însă el se dă mai în spate și se șterge pe obraz. Oare l-a murdărit puțin de ruj?! Nu se știe, însă cert este că, din imaginile prezentate, vedeta tânjește după atenția fostului soț.

Ceea ce am remarcat este că Mădălina Pamfile pare să poarte, în continuare verigheta. Are inelul prețios pe degetul inelar și nu se ferește să îl arate. În plus, toată seara părea că îi cere atenția fostului soț, însă nici lui nu pare să îi displacă să fie în compania ei. Să se fi produs o împăcare între ei, între timp? Sau pur și simplu să fi ieșit ca prieteni și părinți a două fetițe?! Rămâne de văzut.

