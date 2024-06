Mădălina Pamfile se mișcă bine de tot… Fosta asistentă TV ”păcătuiește” grav!

Mădălina Pamfile a fost și a rămas una dintre cele mai sexy prezențe de la noi, iar cele mai recente imagini surprinse de CANCAN.RO demonstrează că timpul a trecut, cu folos, peste ea. „Eleva lui Mazăre” a dat uitării perioada în care făcea furori cu mișcările ei lascive și încingea imaginația bărbaților în emisiunea lui Dan Capatos. Acum, s-a făcut fată de casă! Are doi copii cu un milionar puterd de bogad originar din Albania și este o mamă și o soție dedicată. Doar că, recent, bruneta a „păcătuit”, din nou. Iată cum am surprins-o pe fosta asistentă tv.

Domnilor, vă urăm lectură plăcută, asta dacă nu mergeți direct să accesați fotografiile din galerie. Nu de alta, dar Mădălina Pamfile demonstrează, din nou, că își merită statutul de cea mai sexy fosta asistentă tv. Și nu, nu o spunem noi, o demonstrează imaginile cu bruneta. Să începem așa: miezul zilei, căldură mare de mai că se topește asflatul sub picioare… Și, ca să fie pachetul complet, Mădălina Pamfile care încinge și mai tare atmosfera. Iată ce a făcut bomba sexy dis de dimineață!

Mădălina Pamfile păcătuiește în văzul lumii

Se anunță cod roșu de erotism în Capitală, mai ales când trece pe lângă tine Mădălina Pamfile. Cu toate că s-a retras de mulți ani din lumina reflectoarelor, fosta asistentă tv și-a păstrat trupul și formele care au consacrat-o. Am întâlnit-o pe vedetă în zona de nord a Capitalei, fiind plecată cu treabă. A parcat mașina pe trotuar,aproape de o cafenea de acolo de unde și-a cumpărat o cafea și un sandviș. Nu am putut trece cu vederea ținuta foarte îndrăzneață a fostei asistente tv. Mădălina a purtat un maieu roșu fără sutien, prin care i se vedeau nurii, o pereche de pantaloni incredibil de scurți și o pereche de papuci de firmă. Nu am putut trece cu vederea nici ceasul de zeci de mii de euro, marca Rolex, pe care bruneta îl poartă cu mândrie. După ce și-a cumpărat de-ale gurii, pentru a începe dimineața bine, Mădălina „a comis-o” în mijlocul străzii.

Fosta asistentă tv, mai generoasă ca niciodată

Înarmată cu preparatele perfecte pentru a începe bine dimineața, Mădălina s-a îndreptat țanțoș către mașina sa. Privirile au fost ațintite către ea, semn că fosta elevă a lui Mazare se menține foarte bine….Iar ceea ce a făcut apoi, întărește și mai tare această idee. Ajunsă la bolidul său de sute de mii de euro parcat pe trotuar, Mădălina pune cafeaua pe capota mașinii, apoi așează câteva lucruri pe scaunul din față…. Și oferă un spectacol de neuitat celor care se aflau în jur. Pantalonașii mega-scurți îi lasă la vedere fundulețul bombat!

Suntem siguri că imaginile cu Mădălina Pamfile au ajuns în inimile tuturor cititorilor noștri, așa că nu mai are rost să pălăvrăgim nimic, ci vă lăsăm să vă delectați cu fotografiile din galeria foto.

