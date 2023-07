Adio, nuntă! Milionarul albanez nu a avut nicio șansă cu iubita lui, Mădălina Pamfile: ”Am văzut cum a fost!”

Mădălina Pamfile a renunțat la tumultul vieții care a consacrat-o și a devenit o familistă convinsă. Mamă și soție devotată, fostul iepuraș Playboy a oferit un interviu de zile mari, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Modelul a vorbit deschis despre o eventuală întoarcere în televiziune, dar cu anumite condiții, care să îi favorizeze vedetei viața de familie.

Un alt subiect de maximă importanță ar fi transformarea iubitului albanez în soț. După mariajul nereușit cu un afacerist din Timișoara, Mădălina Pamfile nu mai crede în căsătorie. Își dorește o petrecere în rochie albă, dar fără oficializarea civilă sau bisericească a relației!

Chiar dacă a devenit mamă, Mădălina Pamfile nu renunță la viața de oraș: „Nu lipsesc din cluburi, nu lipsesc de la restaurante, merg împreună cu iubitul!”

CANCAN.RO: Îți este dor de televiziune?



Mădălina Pamfile: Nu îmi e dor, dar nu aș zice nu la chestii micuțe, ceva ce durează câteva zile, o săptămână, proiecte micuțe. Dar într-un proiect care durează mult mai mult nu aș putea, mai ales dacă ar fi un proiect care se desfășoară în afara Bucureștiului sau în afara țării. N-aș putea să mă dezlipesc.

CANCAN.RO: Este vorba despre copii, la mijloc?

Mădălina Pamfile: Da, n-aș putea să stau o perioadă foarte lungă fără cele mici sau să nu am acces la telefon.

CANCAN.RO: Cum a trecut Mădălina Pamfile de la a fi un „party animal” la viața liniștită de mamă?

Mădălina Pamfile: Au trecut 10 ani, asta s-a întâmplat. Toate își au timpul și locul lor, dar nici acum nu lipsesc din cluburi, nu lipsesc de la restaurante, merg împreună cu iubitul. Călătorim foarte mult, ne simțim foarte bine, doar că nu ne mai afișăm atât de mult, suntem mai discreți.

Mădălina Pamfile, lăsată cu un gust amar de mariajul precedent, nu mai vrea să audă de căsătorie: „Am văzut cum a fost! Mi-a ajuns!”

CANCAN.RO: Când iubitul îți va deveni soț?

Mădălina Pamfile: Am deja o familie, nu pun accent pe căsătorie. Am văzut cum a fost, nu e că nu am încercat. Poate o petrecere în rochie albă va fi la un moment dat, nu știu dacă va fi ceva religios. El nu este de aceeași religie, dar nu ne băgăm, ne respectăm religia, celebrăm toate sărbătorile fiecăruia și cam atât. Avem o familie frumoasă, încercăm să evoluăm împreună, să creștem fetițele cât mai frumos și partea de căsătorie nu mi se pare un «must have».

CANCAN.RO: Femeile se visează în rochie albă și dacă prima dată nu a funcționat, măcar acum să fie bine, zic?!

Mădălina Pamfile: O rochie albă poate o să am la un moment dat, dar nu mi-ar plăcea multă agitație, să stau la intrare, să dau noroc. Nu, mi-ar plăcea ceva cu familia, cu prietenii, undeva exotic. Am organizat două botezuri, două luări de moț, mi-a ajuns! Mi-ar plăcea, dacă ar fi să am o nuntă, să fie pentru noi.

Fosta vedetă Playboy face dezvăluiri despre relația cu fiul vitreg al iubitului milionar din Albania

CANCAN.RO: Vara aceasta ce planuri aveți?

Mădălina Pamfile: O să mergem în Ibiza, am și fost. O să vrem să mai călătorim și în sudul Franței, vedem, încercăm să le facem pe toate. Acum fetițele au crescut și au un program destul de stabil. Au grădiniță și diverse activități și ne e mai greu să le întrerupem.

CANCAN.RO: Ai declarat, la un moment dat, că ți-ai dori un băiețel. Este doleanța iubitului?

Mădălina Pamfile: Nu, iubitul meu are un băiețel deja. Mi-am dorit eu, la un moment dat, băiețel, dar m-am liniștit. Fetițele mele fac cât 10 băieți și mi-a mai trecut de băiețel. Nu cred că al treilea va urma prea curând.

CANCAN.RO: Te înțelegi bine cu băiețelul lui?

Mădălina Pamfile: Da, normal. Suntem oameni maturi, ne asumăm când intrăm într-o relație, ne respectăm foarte mult și ceea ce iubește el voi iubi și eu. Și ceea ce iubesc eu va iubi și el.

