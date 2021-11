Scandal de proporții la „Bravo, ai stil”! Mădălina Pamfile a părăsit platoul, după o ceartă cu Nicoleta Dragne. „Am forțat-o să spună adevărul”

Un scandal de proporții a izbucnit între două din concurentele de la „Bravo, ai stil”. Nicoleta Dragne și Mădălina Pamfile sunt la cuțite, iar conflictul dintre cele două a escaladat rapid. Mădălina Pamfile a părăsit platoul de filmare, după acuzațiile ce i-au fost aduse.

Spiritele s-au încins, din nou, la „Bravo, ai stil”, iar două dintre concurente au făcut schimb de replici usturătoare. De această dată, conflictul a izbucnit între Nicoleta Dragne și Mădălina Pamfile, iar mărul discordiei pare să fie niște mesaje vocale pe care Mădălina Pamfile le-a trimis către Ioana Filimon, concurenta ce a fost eliminată edițiile trecute.

Nicoleta Dragne o acuză pe brunetă ca se victimizează doar pentru a câștiga simpatia publicului, iar în realitate lucrurile stau total diferit. (CITEȘTE ȘI: MAURICE MUNTEANU A PĂRĂSIT PLATOUL EMISIUNII „BRAVO AI STIL” ÎN TIMPUL FILMĂRILOR: „NIMENI NU L-A SCOS DIN EMISIUNE TIMP DE 7 SEZOANE”)

„După doua săptămâni deschide discuția. S-a folosit de Ioana și mă refer la episodul care s-a difuzat pe post pentru a se victimiza să întoarcă oamenii împotrivă Ioanei. Tu știai că Ioana nu a vorbit despre familia mea. Ai spus că din cauza faptului că Ioana a vorbit despre familia ta, oamenii cred că tu stai cu un moș, că stai pentru bani sau prostii de genul.

Tu te-ai dus la testimonial să spui că te plimbi cu yachtul iubitului. Sunt vocale date de tine către Ioana în care ai spus că nu te deranjează din ce a spus numai că nu vrei să se discute despre acel subiect dintr-un anume motiv. Vrei să pun vocalele Ioanei, n-aș face asta pentru că nu sunt că tine. Eu nu am șantajat-o, eu am forțat-o să spună adevărul de asta a și zis: mă șantajezi?”, a spus Nicoleta Dragne.

Madălina Pamfile a părăsit platoul

După un schimb de replici acide, Mădălina Pamfile a cedat și a părăsit platoul emisiunii. Concurenta a ales să se retragă și să oprească disputa, însă Nicoleta Dragne susține că aceasta doar nu a putut duce discuția atunci când s-a văzut încolțită.

După ce apele s-au mai calmat, Mădălina Pamfile a recunoscut că a avut o reacție exagerată, însă acuzele aduse de Nicoleta Dragne au deranjat-o, iar presiunea a fost prea mare.

„Și eu uitându-mă la mine, pe televizor, mi s-a părut ca le-am luat cam exagerat, încărcată emoțional, aveam draci pe mine. N-o să stau să mă…una la cap. Asta mi se pare foarte josnic. Adică, eu când îți dau un mesaj și îți explic o situație, vezi că pot s-o dau, dar n-o dau, adică eu să tac din gura ca să măcăni tu!”, a spus și Mădălina Pamfile, după scandal.

