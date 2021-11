Detalii savuroase din culisele show-ului “Bravo, ai stil!” Anda Adam, Mădălina Pamfile & Co, “spaima” producătorilor de la Kanal D!?

CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, amănunte de-a dreptul spumoase din culisele celui mai urmărit show de modă de la noi din țară. Concurentele din noul sezon “Bravo, ai stil!” aproape că le-au scos peri albi producătorilor de la Kanal D. Anda Adam, Mădălina Pamfile & Co au activat “codul roșu” de fițe și figuri.

Nu e ușor să lucrezi cu vedetele, iar de acest lucru s-au convins și producătorii celui mai urmărit show de modă de la noi din țară. Concurentele din noul sezon “Bravo, ai stil!” pare că au exasperat staff-ul de producție cu atitudinile pe care acestea le au.

Potrivit unor surse autorizate din culisele emisiunii de la Kanal D, producătorii show-ului “Bravo, ai stil!” au ajuns cu nervii întinși la maximum din cauza concurentelor care se comportă unei neprofesionist. Unele dintre ele aucerințe exagerate, iar altele nu respectă programul. Conform surselor noastre, nu de puține ori, filmările au început cu întârziere pentru că Anda Adam nu a ajuns la timp, la platoul de filmare.

“Sunt cele mai dificile concurente din istoria acestui show TV. Au înnebunit tot staff-ul, care de-a lungul timpului a lucrat cu diferite personaje. Bă se ceartă, bă au cereri exagerate, ba nu ajung la timp la emisiune. Sezonul acesta pare să fie o harababură totală din cauza lor”, ne-a mărturisit o persoană din cadrul emisiunii TV.

Chiar dacă în culise atmosfera este una extrem de agitată, pe micul ecran totul pare că decurge perfect, iar emisiunea moderată de Ilinca Vandici și mai nou și Victor Slav se bucură de un succes foarte mare, iar mărturisit stau cifrele din. audiențe.

Disputele fac parte din show!

Recent, în una dintre edițiile show-ului “Bravo, ai sit!”, Anda Adam și Ruxi Opulență au fost protagonistele unui moment tensionat. Totul ar fi început după ce, la testimoniale, Anda Adam a afirmat despre colega ei de platou că emană vulgaritate. Acest lucru se pare că a deranjat-o extrem de tare pe Ruxi, care nu a ezitat să-i întoarcă replica cântăreței.

“Nu este vreo pițipoancă sau o fandosită. Eu când am văzut-o pe ea în online, fix așa am perceput-o; așa cu să moară Franța, să…și bănuiesc că asta este ea, este credibilă în online. În emisiune este la fel, doar nu o veni să o facă pe vreo finuță. Când defilează, gesturi, mimică, chestii. Ea într-o defilare face o tarala. Sunt niște gesturi vulgare și asta face și-n online.(…)„Vine se ia de pantaloni. Fiecare defilează diferit, însă în sensul ăla vulgar și dur, ce prezinți aici, aia faci și-n online. Eu nu am folosit aceste cuvinte. Nu mă mai justific. Nu poți veni să fii ca Sensy. Cum numești cum faci cand defilezi așa? Este aceeași, nu? Ea e mai baiețoasă…’, a spus Anda Adam în cadrul emisiunii.

Ruxi, reacție tăioasă!

„Vrea să spună că sunt o țărancă. Adică am un comportament vulgar. Dacă vii și folosești cuvântul vulgar pe TV, vii să ataci acea persoana. Când zici asta, înseamnă că publicul poate să spună că sunt o țărancă vulgară. Îi zic că și când Anda e o tipă mișto, dar îi pute gura. Așa îi zic. Eu prin vulgaritate înțeleg ceva scârbos’, a răspuns Ruxi în cadrul emisiunii.

