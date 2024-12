Te ia amețeala! Câte milioane de euro câștigă Denisa Tănase, ex-Bambi, din parfumuri și chinezării. Și-a cumpărat două super-mașini dintr-un foc!

De la cântăreața trupei Bambi, la milionara care face bani pe bandă rulantă! Denisa Tănase trăiește acum ca o regină, cu afaceri care îi aduc sume colosale și un stil de viață de invidiat. CANCAN a aflat câți bani face cu adevărat din afacerile cu parfumuri și ce alte businessuri îi generează multe milioane de euro!

Denisa Tănase și-a făcut un nume greu în industria parfumurilor prin Geisha Perfumes SRL. Nu doar că brandul său miroase a succes, dar miroase și a bani serioși. În 2023, firma ei a înregistrat un profit net de 2,5 milioane de euro și o cifră de afaceri de 8 milioane de euro. Acest business a pus-o definitiv în liga greilor din antreprenoriat!

Denisa nu se limitează doar la parfumuri. A intrat și în industria livrării de mâncare, unde afacerea sa a avut ultimelor date înregistrate o cifră de afaceri de 700.000 de euro. Se pare că banii obținuți au fost reinvestiți inteligent, pentru a extinde acest business promițător.

Citește și: Cine-o mai oprește pe Denisa de la Bambi? Lipsită de inhibiții, artista… Ea s-a ondulat, el a răsfățat-o cu păhărelul!

Nu s-a oprit aici! Împreună cu sora sa, Raluca, Denisa deține Fashion Ave SRL, un business de retail care aduce produse din China și Turcia. De la încălțăminte și umbrele până la flori artificiale și articole din păr uman, magazinul lor are de toate. Cu o cifră de afaceri de 1 milion de euro și un profit net de 400.000 de euro, Denisa demonstrează încă o dată că talentul ei nu se limitează doar la muzică.

Denisa și soțul ei s-au aventurat și în lumea marketingului online. Deși afacerea lor a avut o cifră de afaceri de aproape 1 milion de euro în 2023, aceasta reprezintă o scădere majoră față de 2022, când veniturile au ajuns la 8 milioane de euro. Rămâne de văzut dacă vor reuși să revină la performanțele anterioare…

Viața de lux: și-a cumpărat recent două Mercedes-uri spectaculoase

Și cum îi stă bine unui milionar, dacă nu într-o mașina exclusivistă, iar Denisa nu a făcut rabat: un Mercedes-Benz Clasa GLE SUV de 61.000 de euro și un Mercedes-Benz S 350 D 4Matic L de 160.000 de euro. Două mașini care completează perfect imaginea unei femei de succes. Mașini pe care le conduce ea, pentru că nu are șofer.

Să nu uităm că Denisa și soțul ei au, dincolo de toate astea, și afaceri imobiliare în Dubai, acolo unde locuiește de ceva vreme, și cu siguranță îi aduc alte venituri semnificative.

(NU RATA: Denisa Tănase și soțul ei, afaceri imobiliare în Dubai. “Locuințele pornesc de la 160.000 de euro” + “Ne-am făcut și firmă, vrem să…”)

”Secretul reușitei este în primul rând foarte multă muncă. Și când spun foarte multă mă refer la muncă, zi de zi, fără oprire. În al doilea rând, am avut ambiția să urmăresc ideile pe care mi le-am proiectat. (…) Am avut familia lângă mine. Pe soțul meu, pe sora mea, iar atunci mi-a fost mai ușor. În multe lucruri, soțul meu m-a și împins din spate, el este cel care m-a sfătuit să îmi asum anumite riscuri și am avut rezultatele acestea”, a explicat Denisa, în urmă cu ceva timp, care este rețeta succesului ei.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.