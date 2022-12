Afacerea nereușită prin care Denisa Tănase și soțul milionar au pierdut sute de mii €: “Sunt niște bani blocați!”

Denisa Tănase și Mircea Brânzei au clădit afaceri cu cifre considerabile, începând de la parfumerii, până la investiții în domeniul imobiliar de peste granițe. Asumarea riscului este unul dintre factorii definitiorii despre care fosta cântăreață vorbește deseori în legătură cu administrarea finanțelor. Prin urmare, eventualitatea eșecului îi urmărește pe afaceriști la tot pasul, iar uneori este inevitabil, ca în cazul ex-componentei de la Bambi și a soțului milionar. Într-un interviu acordat exclusiv pentru CANCAN.RO, Denisa Tănase a dezvăluit cum s-a ales cu o gaură de câteva sute de mii € din cauza unei afaceri cu măști.

Spiritul antreprenorial și-a spus cuvântul, oportunitatea construirii rapide a unei afaceri care să aducă venituri în pandemie fiind pe placul cuplului Denisa și Mircea Brânzei. Calculele, însă, nu au ieșit așa cum cei doi și-au proiectat, iar acum utilajele de producere a măștilor reprezintă doar o grijă pentru afaceriștii care au rămas cu ele pe cap.

Denisa Tănase și Mircea Brânzei au pierdut sume colosale din cauza unei afaceri cu măști împotriva COVIDULUI

CANCAN.RO: Pentru că business-ul implică și pierderi, care a fost cea mai mare pierdere pe care ați avut-o vreodată?

Denisa Tănase: A fost în pandemie, când era nebunia cu măștile, când am zis că trebuie să aducem și noi măști. Ne și panicasem puțin,se închiseseră mall-urile, clinicile erau închise de remodelare ale lui, totul părea că nu va mai funcționa și atunci am zis «toată lumea aduce măști, hai să aducem și noi».

Și am adus măști când erau la suprapreț, cu mega taxe de transport. După care am zis «de ce să aducem măști și să nu le producem?». Și am investit într-o fabrică, într-o linie de producție de măști pe care am adus-o cu niște mega supra costuri pe avion, ca să vină repede, că ne gândeam că trece COVIDUL și nu mai apucăm să le folosim.

După care am zis «dar de ce să cumpărăm materia primă și să n-o facem noi?». Și am mai investit în niște utilaje care produceau filtrul acela al măștilor și ne-am trezit cu niște utilaje pe care nu știam să le folosim.

Ne-am trezit că trebuie să facem producția, iar noi nu știam să facem producție și că trebuie să vindem măști, iar noi nu ne pricepeam la asta și, mai mult decât atât, nici nu ne plăcea.

Ce pasiune poți să ai în a vinde măști? Normal că eu m-am întors la ce făceam, el s-a întors la ce făcea, iar pentru noi acea investiție a fost o pierdere totală.

CANCAN.RO: Cât a fost?

Denisa Tănase: Câteva sute de mii de euro, n-am făcut un calcul la sânge, avem în continuare acele utilaje care evident sunt niște bani blocați. Nu știu să își spun exact, dar undeva pe acolo!

