Denisa Tănase a devenit un „jucător” important pe piața parfumurilor, cu o avere ce se spune că ar depăși un milion de euro, dintr-un business înființat de nici patru ani. Acum, fosta solistă a trupei „Bambi” s-a apucat de afaceri în domeniul imobiliarelor, alături de soțul său, după mutarea în Dubai. CANCAN.RO a aflat în exclusivitate de la fosta cântăreață dacă s-ar mai întoarce la cariera muzicală, dar și ce au reprezentat pentru ea cei 20 de ani de “Bambi”.

„Stâlpul” de susținere al Denisei pare să fi fost însuși soțul, Mircea Brânzei, care a îndrumat-o pe fosta cântăreață în lumea afacerilor. Mircea a determinat chiar și acum mutarea celor doi în Dubai, loc în care deține afaceri imobiliare.

„Dubai este locul nostru de suflet”

Cuplul a decis să stea departe de România definitiv, iar Denisa explică în detaliu cum a început totul: “Dubai este locul nostru de suflet, cred că atunci când oamenii decid să se mute într-o altă țară nu vine întâmplător. Eu tocmai am simțit asta pe pielea mea și mi-am dat seama care e click-ul ăla care se întâmplă și care te cheamă spre un loc anume.

A fost ușor să identific, de câte ori eram acolo, trăgeam de timp, găseam motive să stăm mai mult, mai amânam biletele, când eram aici găseam motive să plecăm acolo”.

“Nu am avut performanțe extraordinare în muzică!”

Noua titulatură de femeie de afaceri pare să îi surâdă fostei artiste, care vorbește cu nostalgie despre aparițiile pe scenă alături de sora sa, Raluca. Cu toate acestea, Denisa Tănase se declară îndrăgostită de perioada pe care o traversează și pe care nu ar da-o pentru nimic.

“Eu cred că noi am avut ascensiunea când ne-am lansat, după care am reușit să ne menținem, ceea ce este, evident, foarte greu, pentru că am reușit să o facem pentru 20 de ani, e practic o viață de om.

Mulți după 20 de ani ies la pensie, am reușit să ne menținem și să trăim din asta 20 de ani, ceea ce ușor nu este. Nu consider că am avut performanțe extraordinare în muzică, astfel încât cred că repoziționarea mea într-un alt mediu a fost de bun augur”, ne-a declarat Raluca, în exclusivitate.

“Bujorul este floarea tradițională a românilor!”

Denisa Tănase pare să fi dus la un alt nivel pasiunea pentru parfumuri și mirosuri fine, mărturie stând cifra de afaceri de faceri cu multe zerouri a business-ului pe care aceasta îl conduce. Perseverența stă la baza celor 40 de parfumerii deschise în Europa, Denisa Tănase având în plan chiar să ducă aromele românești către Dubai, noul tărâm pe care intenționează să îl cucerească.

Fosta cântăreața susține că bujorul este floarea care o inspiră, dar și floarea cu care asociază spiritul românesc.

“Eu nu știam, dar am aflat de la urmăritorii mei de pe Instagram, că bujorul este o floare care e considerată tradițională românilor și că ar fi o aromă care ar putea să ne reprezinte cu brio, așa că aș putea să mă gândesc la un moment dat la o aromă care să aibă ca ingredient principal bujorul și care să vorbească despre România și-n alte țări, nu numai în Dubai, dar până atunci o face cu brio brand-ul nostru!”, a mai adăugat Denisa Tănase.

