Denisa de la “Bambi”, femeie de afaceri în Franța. “Suntem de neoprit!” Ce magazin și-a deschis la Cannes

Denisa Tănase a renunțat la muzică și s-a apucat de afaceri. La 34 de ani, a lansat un business în domeniul parfumului și este foarte mândră de ce a realizat.

Denisa Tănase este fostă componentă a trupei “Bambi”. A avut o carieră muzicală de succes, iar acum a dat lovitura în alt domeniu. Are propriul brand de parfumuri și produse cosmetice, My Geisha, pe care îl promovează perfect dacă ținem cont că, pe durata unui singur an, a inaugurat peste 25 de magazine în România.

Denisa simțit, însă, că este cazul să se extindă și în străinătate. Astfel că, în urmă cu o săptămână, a inaugurat magazinul cu numărul 40 în Franța, la Cannes.

“Dacă am face un top al celor mai dificile și mai pline de provocări inaugurări de magazin, acesta ar conduce detașat. Dar suntem de neoprit și, în ciuda provocărilor, la 16:53, am fost gata pentru a deschide ușile. Astfel, Cannes devine magazinul My Geisha cu numărul 40, și adaugă Franța pe harta țărilor unde puteți găsi produsele noastre, alături de România, Austria, Belgia, Moldova, Spania, Italia, Germania”, a spus Denisa, potrivit click.ro.

Denisa de la “Bambi” s-a căsătorit în iunie

Anul acesta, în iunie, Denisa Tănase a devenit doamna Brânzei în cadrul unei ceremonii restrânse, dar organizată la Nisa, într-o locație de vis de pe Riviera Franceză. Cei doi au pregătit nunta în mare secret, iar alături le-au fost cele mai apropiate persoane. Printre vedetele de la noi care s-au numărat pe lista invitaților sunt Daiana Anghel și Sorin Gonțea.

Povestea de iubire dintre Denisa Tănase și Mircea Brânzei a început în 2007 și ei au fost mereu discreți cu viața lor amoroasă. La momentul respectiv, cuplul a oferit drept mărturii produse de la My Geisha, afacerea pe care tânăra o deține.