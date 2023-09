Cine-o mai oprește pe Denisa de la Bambi? Lipsită de inhibiții, artista… Ea s-a ondulat, el a răsfățat-o cu păhărelul!

Denisa Tănase și Mircea Brânzei nu se axează numai pe clădit businessuri cu cifre considerabile! Când prind puțin timp liber, atunci când nu sunt peste granițe pentru a veghea investițiile întreprinse în domeniul imobiliar, soții gustă din micile bucurii ale vieții. Fapt concret întâmplat serile trecute, atunci când Denisa și Mircea au fost prezenți la Nuba! CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini de neratat, dar și o poveste aferentă de-a dreptul savuroasă.

Nu de alta, dar paharele cu vin fără număr date peste cap de cei doi și-au făcut cumva efectul asupra stării lor. Cheful de distracție a fost în toi, iar Denisa și Mircea n-au stat locului nici măcar pentru câteva minute. Ritmurile muzicii din club le-au gâdilat timpanele și le-au făcut mare poftă de dans!

Priviri pline de sentimentalism

În altă ordine de idei, cu toate că alături de cei doi soți au mai existat și câțiva prieteni comuni, pentru ei parcă nu mai conta nimeni. Au stat doar unul lângă celălalt pe tot parcursul șederii în incinta clubului și, cu toate că nu-și spuneau lucruri, parcă se înțelegeau din priviri. Ba chiar, la un moment dat, ca un adevărat gentleman, Mircea Brânzei s-a asigurat că a lui soție nu rămâne însetată și a aprovizionat-o cu un pahar cu vin, iar toată acțiunea a fost imortalizată de CANCAN.RO.

(NU RATA: Denisa Tănase și soțul ei, afaceri imobiliare în Dubai. “Locuințele pornesc de la 160.000 de euro” + “Ne-am făcut și firmă, vrem să…”)

Și milionarii mai pierd câteodată

După ce trupa Bambi s-a destrămat, iar, la ceva timp după, Mircea Brânzei a apărut în viața Denisei Tănase, cântăreața a intrat pe o linie ascendentă din punct de vedere financiar. Ea și soțul ei s-au axat pe afaceri, începând de la parfumerii, și au mers până la investiții în domeniul imobiliar de peste granițe. Totuși, pentru ei n-a fost totul roz, iar asta pentru că, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Denisa Tănase a dezvăluit că, în perioada pandemiei, ea și soțul ei au pierdut sume colosale de bani. Motivul? O afacere cu măști.

„A fost în pandemie, când era nebunia cu măștile, când am zis că trebuie să aducem și noi măști. Ne și panicasem puțin, se închiseseră mall-urile, clinicile erau închise de remodelare ale lui, totul părea că nu va mai funcționa și atunci am zis «toată lumea aduce măști, hai să aducem și noi».

Și am adus măști când erau la suprapreț, cu mega taxe de transport. După care am zis «de ce să aducem măști și să nu le producem?». Și am investit într-o fabrică, într-o linie de producție de măști pe care am adus-o cu niște mega supra costuri pe avion, ca să vină repede, că ne gândeam că trece COVIDUL și nu mai apucăm să le folosim.

După care am zis «dar de ce să cumpărăm materia primă și să n-o facem noi?». Și am mai investit în niște utilaje care produceau filtrul acela al măștilor și ne-am trezit cu niște utilaje pe care nu știam să le folosim.

Ne-am trezit că trebuie să facem producția, iar noi nu știam să facem producție și că trebuie să vindem măști, iar noi nu ne pricepeam la asta și, mai mult decât atât, nici nu ne plăcea.

Ce pasiune poți să ai în a vinde măști? Normal că eu m-am întors la ce făceam, el s-a întors la ce făcea, iar pentru noi acea investiție a fost o pierdere totală”.

(VEZI ȘI: Denisa Tănase: “Nu am avut performanțe extraordinare în muzică!”. Ex-componenta “Bambi” nu regretă că a dat cântatul pe afaceri!)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.