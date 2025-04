Bogdan Mocanu rupe tăcerea despre ruptura dintre Andra Volos și Lele. A fost sau nu implicat?!

Numele lui Bogdan Mocanu a fost vehiculat în ceea ce privește despărțirea dintre Robert Lele și Andra Volos. În mediul online, au apărut mai multe zvonuri conform cărora soția artistului s-ar fi sărutat cu influencerul, cel care i-a fost în trecut partener. Bărbatul a dorit să lămurească situația și a vorbit deschis despre acest subiect. Află, în articol, toate detaliile!

În ultimul timp, Robert Lele și Andra Volos au traversat o perioadă destul de tensionată. Interpretul de muzică de petrecere este cel care a dezvăluit că între el și mama copilului său au existat niște neînțelegeri și certuri, dar a ținut să precizeze că nu a existat vreo despărțire. Totuși, în spațiul public, au apărut mai multe informații legate de tensiunile din cuplul lor.

În presă chiar s-a vehiculat că situația ar fi fost mult mai gravă, iar cântărețul ar fi agresat-o pe mama copilului său în data de 10 aprilie. Aceasta ar fi sunat la 112 și ar fi depus chiar o plângere împotriva bărbatului. În cele din urmă, Lele a negat acuzațiile, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO. La rândul lui, Bogdan Mocanu a vorbit despre presupusul sărut dintre el și Andra.

Bogdan Mocanu a negat că ar fi avut vreo legătură cu Andra Volos pe perioada în care aceasta a format un cuplu cu Robert Lele. Mai mult decât atât, infleuncerul a susținut că nu și-a mai văzut fosta iubită de când s-au despărțit.

Fostul concurent de la Puterea Dragostei i-a rugat pe oameni să nu mai lanseze astfel de speculații, mai ales că sunt copii la mijloc. Andra Volos și Robert Lele au împreună o fetiță, pe micuța Kim.

„N-am vorbit despre asta niciodată și sper nici să nu mai vorbesc vreodată… despărțirea Andrei de Lele, mare știre pe TikTok. Mi-ați dat tag și am apărut și în titluri că m-am sărutat eu cu Andra și de asta s-au despărțit. Niciodată nu o să auziți așa ceva despre mine. Oamenii au copii împreună, nu m-aș băga niciodată. Ba mai mult de atât, eu cu Andra nu ne-am întâlnit, n-am văzut o față în față pe Andra de când ne-am despărțit, de 5-6 ani, habar n-am când am văzut-o ultima oară.

Mă simt și un pic prost pentru că poate oamenii, nu știu, au impresia că eu chiar am o implicare în discuțiile astea, dar vreau să vă zic, dacă vedeți chestia asta, nu am nicio implicare. Ba mai mult, de fiecare dată rog oamenii pe live-uri sau care mai comentează, le zic să înceteze cu astfel de comentarii pentru că sunt copii la mijloc și nu sunt de acord sub nicio formă să fie discuțiile astea când e vorba și de copii. Lăsați-i să își trăiască fericiți ce au ei acolo, dacă se ceartă, dacă se împacă, dacă, mă rog, știți cum e în toate relațiile, ei știu cel mai bine ce e acolo”, a spus Bogdan Mocanu pe TikTok.