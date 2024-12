Povestea de dragoste după care Emilian plânge și acum: a iubit o singură persoană! ”E complicat!”

Emilian Nechifor este un bărbat foarte apreciat, însă de ceva timp nu mai are o relație. S-a despărțit de fosta parteneră, iar în viața personală lucrurile s-au complicat, ne spune el. Așadar, a decis să se concentreze pe partea profesională. A scos melodii noi, iar mai nou, a semnat cu Antena 1 pentru un nou serial. Câștigătorul Te cunosc de undeva va interpreta un personaj care i se potrivește mănușă în noua producție a Antenei 1, Ana, mi-ai fost scrisă-n ADN. Emilian ne-a dezvăluit că interpretează un bărbat romantic și sensibil. Personajul nu este departe de realitate, mai ales că, după ce am vorbit despre viața profesională, Emilian Nechifor și-a deschis sufletul pentru CANCAN.RO și a spus cât de mult a suferit din dragoste, dar și cum și-a folosit avantajele faptului că este artist să o determine pe fosta iubită să-și amintească de el.

Emilian Nechifor a semnat cu Antena 1 pentru un nou proiect tv. Artistul se concentrează pe viața profesională și explorează noi teritorii. Spunem asta că pentru că, mai nou, pe lângă cântăreț, a devenit și actor, iar personajul pe care îl interpretează i se potrivește mănușă. Cântă, este romantic și…se îndrăgostește, apoi suferă din dragoste. Despre cea mai intensă iubire pe care a trăit-o, dar și cum și-a folosit puterea de a scrie melodii și a le interpreta pentru a o face pe fosta să-și amintească mereu de el, aflăm de la Emilian.

Emilian Nechifor face dezvăluiri despre fosta parteneră: „Am iubit o singură dată”

CANCAN.RO: Mă bucur că ne întâlnim la un eveniment tare frumos, vorbim despre petrecerea pentru Ana, mi-ai fost scrisă-n ADN, serialul în care am înțeles că și joci. Cum ai primit propunerea?

Emilian Nechifor: Cu mare drag și bucurie. Totul a început prin luna ianuarie, februarie la doamna Domnica Cârciumaru că făcea un casting pentru un serial. Pe bucket listul vieții mele era treaba asta: Să joc într-un serial sau într-un film, să am experiența asta. Am zis că e șansa mea este acum. Eu nu am terminat cu actoria, nu sunt actor la bază, eu sunt cu muzica. Dar am un avantajul cu personajul meu că mai și cântă.

CANCAN.RO: Asta voiam să te întreb, ai anticipat. Ce face personajul tău?

Emilian Nechifor: E stâlpul de susținere a protagonistei și mă joc pe mine. Nu sunt foarte departe de mine, ceea ce mă bucură foarte mult. E un personaj volubil, care încearcă mereu să fie pozitiv, să rezolve conflicte. Se și îndrăgostește la un moment dat.

CANCAN.RO: Din punct de vedere al vieții amoroase se aseamănă cu Emilian? Te-ai îndrăgostit?

Emilian Nechifor: Nu, n-are nicio legătură. Cred că îndrăgosteala asta este foarte rară și se întâmplă când ești mai tânăr, acum când am îmbătrânit. Altfel vezi iubirea la 20 de ani, altfel o vezi la 30 de ani.

CANCAN.RO: Deci nu e nimeni care să-ți fi dat acum viața peste cap?

Emilian Nechifor: E complicat.

„Am trecut prin toate stările și încă mai trec”

CANCAN.RO: Și că tot vorbeam despre viața că este imprevizibilă uneori, ți s-a întâmplat să trăiești o iubire nebună, să fii împotriva lucrurilor, oamenilor?

Emilian Nechifor: Da, real în viața mea, am simțit că am iubit o singură persoana, făcând așa o retrospectivă asupra ceea ce am trăit. Poate la 40 de ani o să-mi schimb părerea. A fost o persoana cu care am creat o conexiune aparte.

CANCAN.RO: Crezi în iubirea altruistă, în care să faci mai mult pentru partener sau dimpotrivă, să faci pentru tine, să fii tu bine ca mai apoi să-l poți ridica și pe el?

Emilian Nechifor: Este undeva la mijloc, o relație este ca un copil, trebuie să ai grijă de relația în sine. Pe lângă faptul că trebuie să ai grijă de omul de lângă, trebuie să ai și de relație. Pe de altă parte, trebuie să fii și tu bine, să fii mulțumit cu tine ca să poți să lași și pe altcineva să te iubească. Eu am trecut prin toate stările astea și încă mai trec. Important este să găsesc balanța aceea și când o vei găsi totul va merge bine și ești fericit cu persoana de lângă tine.

CANCAN.RO: Ai suferit din dragoste? Multe piese sunt scrise după ce ai suferit…

Emilian Nechifor: Da.

CANCAN.RO: Interesant mi s-a părut tot timpul să ai un partener care poate să își exprime sentimentele altfel decât oamenii normali, prin piese, prin filme. Ai folosit treaba asta și ca pe un soi să își amintească partenera după despărțire mult și bine de tine?

Emilian Nechifor: Îți dai seama că este un lucru care nu o să moară niciodată. Un act artistic, o piesă nu o să moară niciodată. Asta este o consecință a unei opere de artă bună. Dacă rămâne în timp și oamenii rezonează cu povestea, este o confirmare a faptului că a fost ceva acolo, adevărat, intens și lumea a rezonat cu felul în care tu ai reușit să-ți exprimi sentimentele.

CANCAN.RO: De ce îți este teamă? Ai vreo fobie, vreo frică?

Emilian Nechifor: Îmi este frică de boală, sunt ipohondru. Sunt genul care dacă simte o mică înțepătură în piept, gata, fac infarct! Am toate bolile pământului, fac atacuri de panică. Bine, acum în ultima perioadă, m-am mai calmat nu mai sunt chiar așa. Toate vin de aici, pe fond de stres, pe fond de oboseală. Am avut la un moment dat impresia că o mierlesc de la niște dureri de cap foarte ciudate. M-am dus departe.

