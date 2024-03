Ce trebuie, musai, să știe femeile din viața lui Emilian, câștigătorul ”Te cunosc de undeva”: ”N-am ajuns chiar acolo, dar…”

Emilian Nechifor este unul dintre cei mai de succes artiști din România. Femeile sunt date pe spate de cântăreț și au și de ce. Este tânăr, ne-a dezvăluit că este și romantic, iar atunci când se îndrăgostește este dispus să lase de la el… dar nu prea mult. Într-un interviu exclusiv oferit pentru CANCAN.RO, Emilian a dezvăluit pe ce cheltuie el banii, ce pretenții are de la partenera lui, dar și cât de dificil este să fie artist independent.

Emilian Nechifor face 50%-50% cu partenera. Câți bani ar trebui să câștige ea

Câștigătorul Te cunosc de undeva este un bărbat foarte apreciat, însă de ceva timp nu mai are o relație. S-a despărțit în urmă cu câteva luni de iubita sa, iar acum se concentrează pe partea profesională. Artistul și-a deschis sufletul și a vorbit despre cum își administrează veniturile, dar și cum consideră că ar trebui să se împartă cheltuielile într-o relație.

„Mai demult eram de părere că un cuplu ar trebui să împartă nemțește banii. Eram la început de drum și nu aveam destul de mulți bani, mă ajutau părinții. Când ești tânăr și te ajută părinții, este cool să fie 50-50. Bine, nu să ne socotim la 5 lei, n-am ajuns chiar acolo, știi”, a spus Emilian.

Bărbat precaut, Emilian spune că nu își ținea banii la ciorap, însă nu câștiga atât de mult în trecut. Așadar, voia, nu voia, trebuia să fie chibzuit. Partenera lui de atunci a înțeles acest lucru, mai ales că nici ea nu „venea cu prea mult la masă”.

„Ea făcea 2.000 de lei, vai de capul ei, iar eu scriam partituri. Luam 40-50 de lei per partitură. Mă mai ajutau ai mei. Așa că împărțeam totul 50%-50%. Însă vacanțele erau cadou, mereu îi făceam o vacanță de ziua ei”, a spus artistul pentru CANCAN.RO.

Artistul nu este dispus să-și întrețină iubita: „O angajez la mine!”

Emilian nu are o parteneră în momentul de față, însă dacă primăvara aceasta va veni cu o poveste de iubire, nu spune Nu. Comunicarea, înțelegerea, respectul sunt câteva dintre punctele esențiale pe care Emilian le caută într-o relație. Și, desigur, banii care, sunt de preferat să vină din ambele părți.

„Important este să ne înțelegem, să existe comunicare. Nu mai contează că este artist, producător sau altceva. Dacă nu are job o ajut eu, o angajez la mine, o pun să facă contracte” a mai spus acesta.

Și chiar ar avea nevoie de o parteneră care să lucreze pentru el. Spunem asta pentru că Emilian este, mai nou, artist independent. Ce înseamnă asta: că nu are parte deloc de ajutor și face totul singur de la A la Z. Dar mai multe ne explică el.

„Compun singur, scriu versuri, fac linia melodică, nu fac încă videoclipuri. Nu mă pricep să fac videoclipuri, dar încerc să îmi clădesc o echipă care să creadă în mine și în muzica pe care vreau eu să o fac. Este mai complicat. Am făcut și videoclipuri aproape singur. Pentru clipul de la Tobacco Vanille am apelat la o colegă de la actorie care avea un coleg care fusese D.O.P. la mine la un alt videoclip. A fost un buget foarte redus, nu pot spune exact suma că este confidențială, dar între 500 – 1000 de euro”, a mai declarat Emilian pentru CANCAN.RO.

Emilian Nechifor: „Nu investesc în haine, nu mă pricep la mașini și nu sunt pasionat de lux!”

Cu toate că este unul dintre cei mai în vogă cântăreți de la noi, iar la evenimente atrage mereu atenția, Emilian Nechifor susține că nu dă mulți bani pe haine. Nu are pasiuni costisitoare, cu excepția vacanțelor, însă și acolo este chibzuit.

„Mă îmbrac simplu când nu sunt la evenimente. Nu investesc mult în haine, nu am niciun articol de mii de euro, nici 300-400 de euro nu dau. De curând mi-am făcut o plăcere vinovată și mi-am luat o curea de la Diesel pe care mi se pusese pata. Am dat 120 de euro pe ea. Am un Ford Fiesta din 2011 cu care mă plimb, din păcate trebuie să-l duc la ITP. Nu mă pricep la mașini, nu sunt pasionat de ele, de lux.

Dar dacă mă întrebi pe ce aș da acum mulți bani, îți spun că aș da foarte mulți bani pe vacanțe. Cea mai scumpă vacanță în care am fost până acum, și cea mai frumoasă de altfel, a fost în Thailanda. Ne-a dus cu totul, toată vacanța 1700 de euro. Am fost 12 zile, ne-am ocupat de excursii, de tot și ne-am făcut-o noi”, a mai spus Emilian.

