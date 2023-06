Câți bani au luat WRS și Emilian pentru că au câștigat Te cunosc de Undeva. Ozana Barabancea: „Eu mi-am făcut cruce”

Seara trecută, 24 iunie, sezonul 19 al emisiunii Te Cunosc de Undeva a ajuns la final. Câștigătorii au fost desemnați și marele premiu încasat. Și de această dată, cei care au reușit să impresioneze, atât juriul, cât și publicul, au fost WRS și Emilian. Cei doi artiști și-au mai trecut în palmares încă o victorie, ei fiind și câștigătorii sezonului trecut.

Finala sezonului 19 Te Cunosc de Undeva a adus un show exploziv pentru telespectatori. Cele patru echipe finaliste au fost: WRS și Emilian, Nicole Cherry și Juno, CRBL și Radu Țibulcă, ADDA și Radu Bucălae. Cu toții au dat tot ce au avut mai bun, însă și de această dată cei care au reușit să se evidențieze cel mai mult au fost WRS și Emilian.

WRS și Emilian au pus mâna pe marele premiu

WRS și Emilian au reușit să își adjudece, pentru a doua oară, victoria la Te Cunosc de Undeva. Cei doi artiști au câștigat atât sezonul trecut al emisiunii de la Antena 1, cât și sezonul actual. Pentru că s-au clasat, din nou, primii, ei au pus mâna pe marele premiu, în valoare de 15.000 de euro.

Deznodământul show-ului i-a luat prin surprindere pe cei doi câștigători, care nu se așteptau ca și de această dată soarta să le surâdă.

„Vă mulțumim din suflet, suntem impresionați. Cred că prima oară când am pășit pe scena asta nu ne-am fi gândit vreodată că putem să câștigăm un sezon, d-apăi să reușim să îl câștigăm și pe al doilea. E ca și cum am primit un tort și este format și din voi, echipele pe care le-am cunoscut în sezonul acesta.

Blatul acela serios format din Anca și Jean, un pic de sirop de femeie așa cum ne-au oferit Amna și Misha, urmate de un pic de sare, că așa se pune, CRBL și Radu, primul strat de cremă ADDA și Radu Bucălae, glazura fină formată din Cristina și Damian, ornamentele de pe tort Valentin și Codruța și nu în ultimul rând, cireșele de pe tort Nicole Cherry și Juno”, a declarat Emilian.

WRS și Emilian, transformarea spectaculoasă

În finala sezonului 19 Te Cunosc de Undeva, cei doi artiști au trebuit să intre în pielea regretatului Michael Jackson, interpretând piesa They Don’t Care About Us. Pentru a reuși să facă un moment de excepție, WRS și Emilian au muncit mult și au petrecut zile întregi în sala de repetiții. Mai mult, au închiriat o sală de dans privată pentru a se pregăti în plus.

„Sunt niște chestii pe care trebuie să le repeți mult ca să îți intre flow-ul… Emilian n-avea nimic. (….). Ne-am luat o sală de dans extra, ca să repetăm și a venit, după ce a stat două zile încontinuu pe YouTube la «How to dance like Michael Jackson (n.r.: Cum să dansezi ca Michael Jackson)». Și a venit, își gândise fiecare pas, vă jur! Eu am rămas: «Trebuie să țin pasul cu ăsta acum». Este extraordinar, felicitări, ești tare rău!”, a spus WRS.

Eforturile celor doi s-au văzut, fiecare membru al juriului acordându-le punctaj maxim. Toți cei de la masa juraților s-au declarat impresionați de performanțele celor doi concurenți.

„Eu mi-am făcut cruce, pentru că m-ați surprins!”, a spus Ozana Barabancea.