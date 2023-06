Aurelian Temișan, concurent la Te Cunosc de Undeva? „Nu ar fi la fel de frumos ca femeie precum Jorge”

Emisiunea Te Cunosc de Undeva se aproprie de finalul sezonului 19. Cel mai probabil un nou sezon va urma, iar cei de la Antena 1 caută concurenți. În acest context, o ipoteză interesantă a ieșit la iveală și îl are în centru pe Aurelian Temiașan. Se gândește artistul să părăsească masa juriului și să participe în calitate de concurent?

Emisiunea transformărilor de la Antena 1 a ajuns la sezonul cu numărul 19, iar încă de la prima ediție Aurelian Temișan se află la masa juriului. În cadrul unui interviu recent, artistul a fost întrebat dacă ar renunța la poziția sa pentru a intra în conscurs. Răspunsul juratului a venit imediat și a fost vehement.

Se pare că acesta nu s-ar vedea sub nicio formă în postura de concurent. A spus că fizicul nu îl ajută și transformările ar deveni destul de greoaie pentru el. Mai mult, artistul a mai spus că probabil nici publicul nu l-ar accept în această postură, așa cum s-a întâmplat atunci când Pepe a devenit din concurent jurat.

„De concurent? Da bineînțeles că nu, pentru că mi-e prea ok acel scaun și cum Pepe din concurent a devenit jurat și multă lume nu-l credea, deși el era foarte ok, pentru că se obișnuise lumea cu el acolo. A fost într-un sezon jurat. Știi cum e lumea? Trebuie să fie și cârcotași.

Așa eu cred că aș avea un șoc sau ar avea un șoc cei care mă știu de atâția ani pe acel scaun să mă vadă concurent. Am făcut și noi câteva personaje, chiar și împreună am făcut ceva, dar nu aș face un sezon. (…) Îți trebuie o față cameleonică, pe care eu nu am cum să o am, orice ai pune! Chiar dacă îmi dau ciocul jos, orice ai pune, nu ai cum să nu mă recunoști, plus că e înălțimea care mă trădează”, a declarat Aurelian Temișan, potrivit impact.ro.

(CITEȘTE ȘI: SOȚUL MONICĂI DAVIDESCU ARE UN MARE FAVORIT! BĂRBATUL CARE-L FACE PE AURELIAN TEMIȘAN SĂ TRESALTE CÂND ÎL VEDE PE TOCURI)

Monica Davidescu nu vrea să își vadă partenerul transformat

Ideea ca Aurelian Temișan să intre în postura de concurent al noului sezon Te Cunosc de Undeva nu îi surâde nici Monicăi Davidescu. Soția artistului supune că nu l-ar vedea în această ipostază și mai mult crede că acesta s-ar afla în mare dificultate atunci când ar trebui să se transforme în personaje feminine.

Asemenea partenerului său, Monica Davidescu cred că Aurelian Temișan ar deveni foarte caraghios îmbrăcat în femeie, subliniind că artistul nu are trăsături cameleonice precum Andrei Ștefănescu sau Jorge, care au interpretat personaje feminine de excepție.

„Și mai e ceva, el are o față atât de puternică, încât nu cred că el ca femeie ar fi la fel de frumos ca Jorge sau ca Andrei Ștefănescu sau ca Emilian care când se transformă în femeie zici uau”, a spus și Monica Davidescu.

(VEZI ȘI: AURELIAN TEMIȘAN, ISPITIT DE O TÂNĂRĂ ÎN VÂRSTĂ DE 17 ANI. CUM A REACȚIONAT ARTISTUL)