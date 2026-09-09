Între două nu te plouă, Remi! Concurentul de la Insula Iubirii a fost numai zâmbet la masa din Floreasca

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Dacă în Thailanda a intrat în testul fidelității, Remi Dobre pare că nu se grăbește să iasă din zona tentațiilor nici după filmări. CANCAN.RO l-a surprins la un prânz în Floreasca, în compania a două tinere. Au râs, au glumit, au stat la masă, iar la final au plecat împreună. Coincidență, colaborare sau începutul unei noi povești? Aflați în rândurile de mai jos!

Insula Iubirii pare să nu se termine chiar la granița Thailandei! Remi Dobre, unul dintre concurenții sezonului aniversar al reality-show-ului „Insula Iubirii”, a fost surprins de CANCAN.RO într-o ipostază care ne face să ridicăm puțin sprânceana. De data aceasta, decorul a fost unul mult mai cunoscut, la Cookie Beacon din Floreasca, unde concurentul nu era singur, ci în compania a două domnișoare. În situația lui Remi, i s-ar potrivi zicala „între două nu te plouă, dar nici bine nu-ți e.” Dar totuși, să nu tragem concluzii pripite!

Remi Dobre a luat prânzul cu două domnișoare

Remi Dobre a luat prânzul cu două domnișoare

Remi, în compania a două domnișoare

Remi a ieșit la prânz în compania a două domnișoare. Cei trei au servit masa pe terasa restaurantului, iar interacțiunile dintre ei au fost cât se poate de amicale (cel puțin așa am observat noi). Au glumit, au râs, au stat la povești, iar concurentul de la „Insula Iubirii” părea perfect în largul său în compania celor două fete.

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Dacă despre una dintre ele putem spune doar că i-a fost parteneră de prânz, cealaltă pare să fi avut un loc ceva mai privilegiat la masă. Apropierea dintre Remi și tânăra care a stat chiar lângă el a fost vizibilă, însă de aici până la concluzii este cale lungă. Așa că nu ne grăbim să punem etichete. (cel puțin pentru moment)

Poate este o prietenă, poate au avut de pus la cale un proiect și prânzul a fost, de fapt, o întâlnire „de business”, sau poate chiar este ceva mai mult. Cert este că noi nu avem de unde să știm, așa că lăsăm imaginile să vorbească.

Remi a fost îmbrăcat lejer, într-un maiou negru, pantaloni scurți din denim și sneakers, în timp ce una dintre tinere a ales un top și o pereche de pantaloni largi negri, iar cealaltă a mers pe o ținută simplă, cu o bluză albă sport și jeanși albaștri.

După ce au mâncat și au băut, cei trei au ieșit împreună din local. Una dintre tinere a mai intrat pentru câteva momente în restaurant, de unde și-a cumpărat o cafea și o apă, după care grupul s-a îndreptat către un Uber care îi aștepta în fața localului și s-au urcat toți pe bancheta din spate.

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