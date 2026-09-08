Adi Sînă, sancționat după accidentul cu scuterul. Descoperirea făcută de oamenii legii l-a costat scump

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Cunoscutul cântăreț Adi Sînă, (49 de ani, fost membru Akcent și soțul Ancăi Serea) a fost surprins de CANCAN.RO într-un moment mai puțin plăcut din cariera sa de șofer, mai precis imediat după petrecerea unui incident rutier în Capitală. Adi Sînă a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul îl aflați mai jos.

Potrivit unui comunicat DGPMB – Brigada Rutieră (și polițiștii au brigada lor), în centrul Capitalei a avut loc un incident ușor în trafic, cu Akcent pe ușor. Implicat a fost Adi Sînă, cunoscut cântăreț, impresar și elegant om de afaceri. Acesta conducea un scuter Vespa pe care îl poți descrie doar ca „dichisit”, pe la Aviatorilor.

Cum necum, Adi Sînă a intrat într-un duet involuntar cu un băiat cu tricou roșu, care conducea un autoturism pe o rută care se intersecta cu a lui Adi Sînă. În loc să-l coopteze pe băiat la o cântare, ceva, Adi Sînă a a fost nevoit să aștepte brigada rutieră, ca să stabilească vinovăția.

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În imagini se vede că Adi Sînă este șifonat, dar mai degrabă în amorul propriu, pentru că această tamponare ușoară i-a stricat programul de plimbare. Adi Sînă poartă un blazer cu blazon, precum un aristocrat, iar ochelarii de soare sunt permanent la ochi, cum îi stă bine unei vedete. Cât despre tunsoare, se compară la calitate cu cea a polițiștilor. Cine a sunat la 112 e ușor de ghicit, că probabil băiatul cu tatuaje pe mâini și cu mașină de la firma de pază sigur nu simțea nevoia să-l apere cineva de furia lui Adi Sînă. Ce să-i facă? Să-i cânte „Dragoste de închiriat” până îl pune jos? 😛

Adi Sînă a suflat în etilotest după accident

În cele din urmă, chiar Adi Sînă pare să fi fost cel în offside, pentru că imaginile arată că polițiștii îi ridică plăcuțele de înmatriculare ale scuterului. Din comunicatul oficial rezultă că scuterul avea ITP-ul expirat și nici nu deținea poliță de asigurare RCA, care este obligatorie. Din fericire, aparatul etilotest arăta zero, așa că incidentul nu s-a soldat cu dosare mai grele, gen penale. O contravenție, o amendă și trei puncte de penalizare.

Comunicatul oficial DGPMB – BRIGADA RUTIERĂ este cât se poate de edificator:

„La data de 07.09.2026, in jurul orei 15:20, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la un accident rutier la intersecția Bd. Aviatorilor cu Bd. Mircea Eliade.

Conducătorii implicați au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind „zero” și au fost îndrumați către Biroul Accidente Ușoare pentru întocmirea documentelor de constatare.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii rutieri au constatat că scuterul nu avea Inspecția Tehnică Periodică (ITP) valabilă și nici poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA).

Astfel, conducătorul scuterului a fost sancționat contravențional, fiind totodată dispusă măsura reținerii certificatului de înmatriculare și a plăcuței cu numărul de înmatriculare, dar și aplicarea a 3 puncte de penalizare”.

Din păcate, pentru că (probabil) Adi Sînă a apelat 112, cazul nu se mai putea rezolva prin „înțelegere amiabilă”, iar cei doi șoferi au fost îndrumați la Biroul Accidente Ușoare. Cu alte cuvinte, programul lui Adi Sînă s-a dat peste cap serios de tot. Singura speranță e că nu ratează vreo cântare sau vreo invitație într-un studio de televiziune, pentru că asta n-ar mai fi tamponare ușoară, ci de-a dreptul daună totală pentru elegantul Adi Sînă, cunoscut pentru perfecționismul său în afaceri.

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