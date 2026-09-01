Cât o costă pe Anca Serea începutul de an școlar. Vedeta cheltuie mii de lei doar pe rechizite

Cât o costă pe Anca Serea începutul de an școlar. Vedeta cheltuie mii de lei doar pe rechizite
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Anca Serea și Adi Sînă se confruntă din nou cu presiunea începutului de an școlar, o perioadă care aduce cheltuieli mari și multă organizare pentru familia lor numeroasă.

Cu patru copii care intră în clase diferite și o studentă care se pregătește să plece în Italia, pregătirile au devenit un proces amplu, cu costuri considerabile.

Cât o costă pe Anca Serea începutul de an școlar

Mezinul familiei, Leah, începe clasa întâi, în timp ce Sarah urmează să studieze la Institutul Marangoni. Ceilalți copii, aflați în clasele a III‑a, a VI‑a și a IX‑a, sunt înscriși la Olga Gudynn International School din Pipera, unde uniformele și ghiozdanele sunt cumpărate direct de la instituție.

Restul obiectelor necesare rămân în sarcina părinților, iar lista este lungă: caiete de diferite tipuri, stilouri, penare echipate, carioci, blocuri de desen, truse de geometrie, alături de încălțăminte și haine adecvate.

„Pregătirile sunt în toi, iar noi suntem norocoși pentru că uniformele și ghiozdanele le achiziționăm din cadrul școlii. În rest, listele de rechizite sunt interminabile și foarte lungi. Le-am primit de asemenea de la doamna învățătoare, iar noi acum ne ocupăm de achiziționarea lor”, a explicat Anca Serea.

Vedeta cheltuie mii de lei doar pe rechizite

Costurile sunt pe măsură, iar vedeta recunoaște că bugetul necesar pentru fiecare copil este ridicat, chiar și pentru rechizitele de bază.

„Cât despre sume… sunt mari. Cred că, în medie, de copil, undeva în jur de 800 de lei doar rechizitele”, a mărturisit aceasta.

Gândindu-se la familiile care nu își permit astfel de cheltuieli, Anca Serea a transmis și un mesaj către autorități, subliniind nevoia unui sprijin real pentru părinți.

„Cred că ar fi normal ca statul român să subvenționeze familiile care nu au potențial financiar. Ar trebui încurajați și cei mai puțin norocoși.”

 

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