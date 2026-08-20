Anca Serea s-a lăsat convinsă de copiii ei și a trăit o experiență memorabilă! Unde și-au dorit cei mici să meargă: „Cam greu să te recuperezi după o noapte pierdută”

Anca Serea a dovedit că este o mămică în pas cu moda și cât se poate de cool. De dragul celor mici, vedeta nu a mai ținut cont de oboseală și de nimic și a fost alături de copiii săi la concertul susținut de Swae Lee și Slim Jxmmi de la NIBIRU. Copiii vedetei au fost în extaz, iar în cele din urmă și Anca Serea a intrat în vibe și s-a distrat până dimineață.

Anca Serea a decis să le facă pe plac copiilor săi și i-a însoțit pe aceștia la NIBIRU, la concertul susținut de Swae Lee și Slim Jxmmi. Cei mici au trăit o experiență memorabilă și s-au bucurat din plin de fiecare moment, în special micuțul Moise, care este un mare fan Swae Lee.

Iar ca experiența să fie completă, cei mici au avut ocazia să își întâlnească idolii față în față și s-au fotografiat alături de ei. Distracția a ținut până târziu în noapte.

Anca Serea, distracție la NIBIRU

Ei bine, deși inițial Anca Sera a fost reticentă și a făcut prezența la concert doar de dragul copiilor săi, în cele din urmă a ajuns să se distreze la fel de bine ca ei. Singura parte negativă a întregii experiențe a fost oboseala resimțită a doua zi.

„E cam greu să te recuperezi după o noapte pierdută, dar a fost o noapte câștigată pentru copii. Port ochelari de soare din pricina oboselii și a orelor nedormite. Am ajuns la cazare la 4:00 dimineața, însă a fost o noapte de neuitat. Vă spun sincer că nu m-aș fi gândit vreodată că voi fi vreun mare fan al festivalurilor, dar iată că Nibiu m-a cucerit. Faptul că am văzut niște artiști atât de mari și atât de modești și atât de talentați. Prestațiile lor au fost impecabile. Este o amintire foarte prețioasă pentru noi și mai ales pentru copii. M-au impresionat băieții ăștia cu bunul lor simț, talentul și respectul pentru fani și pentru țara noastră. Moise a fost cel mai fericit de pe pământ”, a mărturisit Anca Serea.

CITEȘTE ȘI:

Anca Serea, singură cu toate treburile casei. Cum reușește să se ocupe de cei șase copii

Sperietură mare pentru Anca Serea în timpul călătoriei cu trenul, în Italia: „Nu știm ce putem să facem”

Foto: Instagram