BANC | „Eu trebuie să plec două săptămâni în Germania”

Mai este puțin până la weekend, iar acum este momentul perfect pentru o pauză de la agitația de peste zi. Pentru cei care au nevoie de câteva minute de relaxare și voie bună, CANCAN.RO vine cu o nouă porție de umor.

Bancul de astăzi are în prim-plan o situație în care se regăsesc mulți români: plecarea în Germania. De aici și până la o întâmplare cu un deznodământ neașteptat nu mai este decât un pas.

– Eu trebuie sa plec doua saptamani in Germania si te rog din suflet să o urmaresti pe nevasta-mea si daca vezi ceva dubios sa imi spui.

– Bine vecine te anunt daca vad ceva dubios.

– Vecine: Vecine 4 seri la rand a venit unu brunet la nevasta-ta si pleca dimineata.

– Pai bine ba si acum imi spui?

– Pai ai zis sa iti spun cand vad ceva dubios, aseara nu a mai venit.

Alte bancuri amuzante

Bulă și amanta

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!

– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!

– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.

În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:

– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

Bulă la examenul de matematică

Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:

– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!

Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.

Profesorul o corectează și spune surprins:

– Extraordinar! Ai luat 9,50!

Bulă răspunde mândru:

– V-am zis eu că pot!

Profesorul, curios, îl întreabă:

– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.

– Simplu. Am învățat toată noaptea.

– Foarte bine! Și de unde ai învățat?

– Din caietul colegului.

– Dar asta înseamnă că ai copiat!

– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!

Profesorul oftează:

– Bulă, tot Bulă ai rămas…

Bulă și fiica lui

Bulă și fiica lui stăteau într-o seară pe canapea, discutând despre viață și relații. Cu un oftat ușor, Bulă o întreabă pe fată:

– Auzi, draga mea, m-am gândit la ceva… Nu-mi faci și mie cunoștință cu o fată draguță din grupul tău?!

– Tată, dar mama ce are? De ce nu îți mai place de ea?

– Mama ta este perfectă, dar are un singur defect: Este măritată!

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