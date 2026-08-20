NATO a reacționat după incidentul din România. Avertismentul transmis după intrarea dronei în spațiul aerian

NATO a reacționat după incidentul din România. Avertismentul transmis după intrarea dronei în spațiul aerian
NATO a reacționat după incidentul din România /Foto: Facebook - Baza 86 Aeriană Borcea
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NATO a reacționat după incidentul din România! Făcând referire la incidentele cu drone recente, NATO spune că este pregătită „să răspundă oricărei potențiale amenințări, 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână”.

Răspunsul NATO face referire la incidentul din timpul când o dronă a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați. Așadar, după desfășurarea joi dimineața a două avioane spaniole de vânătoare de tip F-18 în fața unei drone inamice detectate în apropierea graniței României cu Ucraina, NATO s-a declarat pregătit să răspundă în orice moment.

„Putem confirma că două avioane spaniole de vânătoare de tip F-18 au decolat în timpul nopții pentru a monitoriza situația după detectarea unei activități aeriene în apropierea graniței României cu Ucraina. Aeronavele operau sub comanda NATO”, a declarat pentru EFE un oficial al alianței occidentale de apărare.

De asemenea, oficialul a mai punctat că NATO „rămâne în contact strâns cu autoritățile române” în legătură cu acest tip de incidente.

Cele două avioane F-18, desfășurate în România în cadrul misiunii NATO de Poliție aeriană consolidată, au decolat joi dimineață devreme, după ce Ministerul Apărării din România a activat o alertă la ora 2:23 (23:23 GMT) în urma detectării mai multor obiecte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina.

O nouă dronă a pătruns în spațiul aerian al României

Un nou incident a avut loc. O nouă dronă a pătruns în spațiul aerian al României, în noaptea de miercuri spre joi, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați. Drona s-a prăbușit, din fericire, într-o zonă nepopulată, lângă localitatea Grindu, în județul Tulcea.

„La ora 03:21, o dronă a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați. La ora 03:24, echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a raportat că ținta a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul cu solul al vehiculului aerian a fost urmat de un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale”, a transmis MApN.

 

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