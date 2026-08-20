ANRE pregătește o schimbare majoră. Românii ar putea fi plătiți dacă reduc consumul de curent

ANRE pregătește o schimbare majoră. Românii ar putea fi plătiți dacă reduc consumul de curent
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Românii ar putea fi recompensați financiar dacă își reduc temporar consumul de energie electrică în perioadele în care sistemul energetic are nevoie de ajutor. ANRE pregătește un regulament prin care flexibilitatea consumului ar putea deveni un serviciu remunerat.

Ideea este simplă: atunci când cererea de energie crește foarte mult, anumite categorii de consumatori ar putea fi plătite pentru a amâna sau reduce o parte din consum. Asta nu înseamnă însă că orice român care stinge lumina sau scoate televizorul din priză va primi automat bani.

Seara ar putea fi momentul-cheie

Una dintre cele mai mari probleme apare în intervalele de seară. În timpul zilei, panourile fotovoltaice produc cantități importante de energie, însă producția solară scade rapid după apus. În același timp, consumul populației crește. Oamenii ajung acasă, pornesc aerul condiționat sau încălzirea, gătesc, folosesc mașina de spălat, boilerul și alte electrocasnice. În asemenea momente, reducerea temporară a consumului ar putea ajuta la echilibrarea sistemului.

Proiectul ANRE face referire la perioadele de vârf de seară, însă nu stabilește o oră fixă la care românii ar trebui să își oprească aparatele. Momentele în care este nevoie de reducerea consumului ar urma să fie stabilite în funcție de situația sistemului energetic.

Cum ai putea fi plătit pentru energia pe care nu o consumi

Transelectrica ar urma să achiziționeze servicii de flexibilitate prin licitații zilnice, de la participanții eligibili care au încheiat contractele necesare. Practic, un consumator care poate muta anumite activități dintr-un interval aglomerat într-unul în care există suficientă energie ar putea fi recompensat pentru această flexibilitate. De exemplu, anumite aparate consumatoare de energie ar putea fi pornite mai târziu, dacă sistemul are nevoie ca cererea să fie redusă temporar.

Când ar putea fi activat mecanismul

Măsura nu ar urma să funcționeze permanent. Ea ar putea fi folosită atunci când Sistemul Energetic Național este pus sub presiune. Printre situațiile luate în calcul se numără lipsa unor resurse energetice, crize regionale sau europene, perioadele extreme de caniculă ori ger, dar și fenomene meteo severe care afectează capacitățile de producție. Problemele de durată ale liniilor de interconexiune, care ar limita posibilitatea României de a importa energie, ar putea reprezenta un alt motiv pentru activarea mecanismului.

De ce este luată în calcul această soluție

Necesitatea unui astfel de sistem devine mai importantă în contextul problemelor cu care se confruntă în prezent sectorul energetic. Oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă a redus temporar capacitatea de producție a României cu aproximativ 1400 MW. În astfel de situații, autoritățile pot solicita deja reduceri voluntare ale consumului și pot lua măsuri privind anumite categorii de mari consumatori industriali. Noul mecanism ar introduce însă o diferență importantă: reducerea voluntară a consumului ar putea fi remunerată.

Un sistem similar este deja testat în mai multe județe

Un mecanism asemănător este testat deja prin proiectul REDFlex al Delgaz Grid, în județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Proiectul urmărește ca producătorii, prosumatorii, operatorii de sisteme de stocare, agregatorii, dar și consumatorii industriali și casnici să poată fi recompensați atunci când își modifică producția sau consumul în funcție de necesitățile rețelei.

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