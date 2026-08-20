Mașini spectaculoase de colecție, în plină stradă. Cinci ”bijuterii” vor fi expuse în București

Mașini spectaculoase de colecție, în plină stradă. Cinci ”bijuterii” vor fi expuse în București
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Mașini spectaculoase de colecție, în plină stradă. Cinci ”bijuterii” vor fi expuse în București
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În weekendul 22-23 august, strada Radu Beller din Dorobanți se transformă în muzeu în aer liber, găzduind evenimentul „Beller în mișcare”. Trecătorii vor putea admira o selecție de 5 automobile de istorie prezentată de Țiriac Collection. 

„Beller în mișcare”, eveniment organizat de Primăria Sector 1, va transforma, pe 22 și 23 august, strada Radu Beller din București într-un spațiu pietonal dedicat comunității. Timp de două zile, punctul zero al zonei Dorobanți devine un loc plin de activități educative și distractive (de la istoria automobilului până la siguranța rutieră). Țiriac Collection participă la eveniment cu o selecție de 5 „bijuterii” de epocă, de o valoare istorică uriașă, care îi vor purta pe pasionați într-o călătorie în timp de aproape 50 de ani.

Țiriac Collection aduce istoria automobilului în mijlocul orașului

Selecția prezentată de Țiriac Collection reunește cinci automobile din perioade și categorii diferite: Benz Patent Motor Car (1886, replică), Renault AX (1908), Ford Model T Speedster (1914), Chrysler 70 Roadster (1931) și Beardmore Mk3 „Hyper” Taxi (1932).

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Benz Patent Motor Car (1886, replică) reproduce automobilul creat de Karl Benz și brevetat în 1886, considerat unul dintre reperele fondatoare ale automobilului modern. Motorul monocilindru de 0,75 CP și configurația cu trei roți reflectă soluțiile tehnice ale perioadei de început a automobilului.

Renault AX (1908) ilustrează perioada în care automobilul începea să devină accesibil unui public mai larg. Conceput ca un model economic și simplu, AX reflectă una dintre direcțiile importante ale industriei auto de la începutul secolului XX: dezvoltarea unor automobile mai accesibile și mai ușor de utilizat.

Ford Model T Speedster (1914) ilustrează evoluția automobilului de la un mijloc de transport accesibil către un produs care putea fi adaptat în funcție de preferințele și nevoile utilizatorilor. Model T, considerat cea mai influentă mașină a secolului XX, a democratizat mobilitatea prin producția de serie, în timp ce versiunea Speedster a adus un plus de performanță și personalizare, printr-o caroserie mai ușoară și mai aerodinamică. Popularitatea sa a contribuit la apariția unei oferte tot mai variate de caroserii și configurații pentru automobilele produse în serie.

Chrysler 70 Roadster (1931) marchează o etapă în care performanțele tehnice, confortul și designul devin componente tot mai importante în dezvoltarea automobilului. Modelul este reprezentativ pentru evoluția industriei auto americane din perioada interbelică și pentru atenția tot mai mare acordată experienței de condus și expresivității prin design.

Selecția este completată de Beardmore Mk3 „Hyper” Taxi (1932), un automobil care ilustrează legătura dintre dezvoltarea industriei auto și transformarea mobilității urbane. Conceput pentru serviciile de taxi din Londra, modelul s-a remarcat prin soluțiile tehnice avansate pentru perioada sa și reprezintă astăzi un reper al istoriei transportului urban britanic. Modelul a fost primul taxi londonez echipat cu frâne pe toate cele patru roți.

Automobilele Țiriac Collection pot fi admirate pe strada Radu Beller

Automobilele Țiriac Collection vor fi amplasate pe carosabilul transformat temporar în zonă pietonală, pe tronsonul cuprins între străzile Puțul lui Zamfir și George Călinescu, oferind publicului ocazia de a le admira de aproape și de a descoperi poveștile și particularitățile fiecărui model într-un context diferit de cel expozițional al galeriei.

Participarea la „Beller în mișcare” oferă astfel publicului oportunitatea de a urmări, prin intermediul unor automobile emblematice, felul în care mobilitatea s-a transformat de-a lungul timpului și modul în care evoluțiile tehnologice, sociale și urbane au influențat dezvoltarea automobilului.

Descoperiți Țiriac Collection

Toți cei care doresc să continue incursiunea în istoria automobilului sunt invitați să viziteze Țiriac Collection, galerie care reunește aproximativ 300 de automobile și motociclete reprezentative pentru peste un secol de istorie a automobilului. Galeria poate fi vizitată de joi până duminică, între orele 10:00 și 19:00, în Otopeni, pe Calea Bucureștilor nr. 289.

 

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