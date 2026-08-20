Sora lui Andrei Perneș, din nou la mormântul tânărului. „Sunt zile în care mi-aș dori să fie aici”

La mai bine de un an și jumătate de la dispariția lui Andrei Perneș, sora acestuia, Andrada, continuă să resimtă puternic pierderea. Recent, ea a revenit la locul de veci al fratelui său. Pentru tânără, durerea și dorul au devenit din nou greu de stăpânit. Timpul nu pare să fi reușit să aline suferința familiei, iar Andrada păstrează vie amintirea celui pe care l-a pierdut.

Pentru Andrada, locul în care își poate simți cel mai aproape fratele rămâne mormântul lui Andrei Perneș. Sora fostului concurent de la „Mireasa” a mers să îi aprindă o lumânare și să îi fie aproape.

Tânăra recunoaște că absența lui Andrei este la fel de greu de acceptat. Dorul nu trece și nici nu devine mai mic, ci face parte din viața ei de zi cu zi. Cu timpul, a învățat doar să își continue drumul, păstrându-și fratele în suflet și în amintiri.

Sora lui Andrei Perneș a mers la mormântul fratelui său

În ziua în care s-a împlinit un an și jumătate de la moartea lui Andrei Perneș, sora acestuia, Andrada, a transmis un mesaj emoționant. Tânăra vorbește despre dorul pe care îl simte în continuare și despre cât de greu este să accepte lipsa fratelui său.

Andrada spune că, deși timpul trece, dorul nu dispare. În schimb, a ajuns să învețe să trăiască zi de zi cu această durere și cu amintirea lui Andrei.

„Au trecut un an și șase luni de când ai plecat la ceruri… și, oricât timp ar trece, dorul de tine nu se micșorează. Doar învăț să trăiesc cu el. Sunt zile în care încă îmi vine să te caut, să-ți aud vocea, să-ți povestesc ce mi s-a mai întâmplat și să te văd intrând pe ușă ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat. Apoi îmi amintesc că tu ești acum acolo, sus, iar eu am rămas aici, cu amintirile, cu fotografiile și cu un gol pe care nimeni nu îl poate umple”, a scris sora lui Andrei Perneș, în mediul online.

Andrada îi simte lipsa în fiecare zi

Sora lui Andrei Perneș a vorbit despre momentele în care absența fratelui său este cel mai greu de suportat. Sunt zile în care și-ar dori să îl aibă din nou alături, însă știe că nimic nu poate schimba realitatea.

Tânăra spune că durerea provocată de pierderea lui Andrei este atât de mare, încât simte că nu există suficiente cuvinte pentru a o descrie. Fostul concurent de la „Mireasa” și-a pierdut viața într-un accident grav produs în dimineața zilei de 19 februarie 2025, în Cluj.

„Mi-e dor de tine în fiecare zi… de tine, de râsul tău, de felul tău de a fi, de tot ceea ce însemnai pentru mine. Și poate că nu există cuvinte suficiente pentru a spune cât de mult doare lipsa ta. Un an și șase luni fără tine… Și încă nu m-am obișnuit cu gândul că nu te mai pot îmbrățișa. Vei rămâne pentru totdeauna în sufletul meu, în fiecare rugăciune și în fiecare amintire frumoasă”, a mai scris Andrada.

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