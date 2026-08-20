Chef Ștefan Popescu a împlinit recent 50 de ani, iar aniversarea a venit cu o surpriză pe măsură. Juratul de la „Chefi la cuțite” a plecat alături de soția sa, Alina, într-o călătorie peste Ocean, iar prima destinație a fost spectaculosul Las Vegas.

Ajuns la 50 de ani, celebrul chef a avut parte de o aniversare diferită. În locul unei petreceri obișnuite, Ștefan Popescu și soția lui au ales să pornească într-o aventură prin Statele Unite ale Americii. Prima oprire a fost Las Vegas, oraș pe care bucătarul îl cunoștea până acum mai ales din filme.

„Nici n-am apucat bine să mă obișnuiesc cu 50 și m-am trezit în Las Vegas. Prima oprire din aventura noastră prin America și, recunosc, un început greu de egalat.”

Ce surpriză i-a pregătit soția în Las Vegas

Alina, soția lui Ștefan Popescu, s-a asigurat că vacanța are și o componentă specială pentru pasionatul de gastronomie. Aceasta i-a pregătit o oprire la celebrul Hell’s Kitchen, restaurant asociat cu cunoscutul chef Gordon Ramsay.

„Alina a avut grijă să-mi pregătească și una dintre surprizele călătoriei: o oprire la Hells Kitchen. Ca chef, cred că vă imaginați cât de mult mi-am dorit să ajung acolo.”

Vacanța continuă pe Coasta de Vest

Aventura americană este abia la început pentru Ștefan Popescu și soția lui. După zilele petrecute în Las Vegas, cei doi urmează să își continue traseul spre Coasta de Vest. Următoarea destinație din itinerariul lor este San Francisco, astfel că aniversarea de 50 de ani se transformă într-o vacanță mai amplă.

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