O posibilă restricționare a alertelor privind prezența Poliției în aplicațiile de navigație a stârnit deja reacții în rândul șoferilor din România. Deși autoritățile nu au anunțat până acum eliminarea acestor funcții, în mediul online au apărut deja idei despre metode alternative prin care conducătorii auto s-ar putea avertiza reciproc.

Subiectul a apărut în contextul unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care le permite statelor membre, în anumite condiții, să limiteze temporar transmiterea prin aplicații a informațiilor despre controalele Poliției. Important de precizat este că decizia europeană nu obligă România să introducă o asemenea restricție. Până în prezent, autoritățile române nu au anunțat oficial că alertele privind echipajele de Poliție vor fi eliminate din aplicațiile de navigație. În schimb, discuțiile din mediul online au început deja.

Pictogramele meteo ar putea deveni „limbajul secret” al șoferilor

Una dintre ideile apărute în comunitățile de șoferi este folosirea unor simboluri care, la prima vedere, nu au nicio legătură cu Poliția. Pictogramele pentru ploaie, nori sau alte fenomene meteo ar putea fi utilizate cu un alt înțeles, astfel încât un simbol aparent banal să transmită, de fapt, că în zonă se află un echipaj de control sau un radar. Astfel de „coduri” ar reprezenta o metodă informală prin care șoferii s-ar putea avertiza reciproc în cazul în care funcțiile clasice ale aplicațiilor ar fi restricționate.

Titi Aur: „Românul va găsi o soluție”

Fostul pilot de raliu Titi Aur consideră că simpla introducere a unor restricții nu va rezolva problema comportamentului la volan. Expertul în conducere defensivă susține că, în lipsa unei educații rutiere solide, șoferii vor încerca să găsească noi metode pentru a ocoli regulile.

„Se demonstrează, în același timp, că doar coerciția, doar restricția, nu rezolvă problema. A face amenda mare, a face anii de închisoare mulți sau a face astfel de restricții (…) nu rezolvă problema, că românul va găsi o soluție.”

MAI: Respectarea regulilor rămâne cea mai sigură variantă

Ministerul Afacerilor Interne atrage atenția că indiferent de simbolurile sau metodele de comunicare folosite între șoferi, cea mai sigură modalitate de a evita sancțiunile este respectarea regulilor de circulație. Autoritățile subliniază și faptul că transmiterea în timp real a poziției echipajelor de Poliție poate afecta anumite acțiuni operative, inclusiv controalele destinate identificării șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Deocamdată, în România nu există o măsură oficială prin care aceste alerte să fie eliminate din aplicațiile de navigație, însă subiectul continuă să genereze dezbateri în rândul șoferilor.

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