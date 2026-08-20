Șeful serviciului de informații din Ecuador și soția sa au murit în timpul unui safari de lux. Elicopterul care îi transporta s-a prăbușit

Un elicopter turistic s-a prăbușit miercuri dimineață în apropierea Muntelui Ololokwe, la 250 de kilometri nord de Nairobi, accident soldat cu moartea tuturor celor șapte persoane aflate la bord. Printre victime se numără Michele Sensi-Contugi, șeful serviciului de informații din Ecuador, și soția sa, Stephany Hollihan, alături de cinci cetățeni americani.

Un zbor de safari de lux în nordul Kenyei s-a încheiat tragic miercuri, când un elicopter cu șapte persoane la bord s-a prăbușit în apropierea Muntelui Ololokwe, provocând moartea tuturor celor aflați la bord. Printre victime se numără cinci americani, șeful serviciilor de informații din Ecuador, Michel Sensi-Contugi, și soția sa, precum și directorul executiv al Telemundo, Jose Alberto Suarez. Autoritățile keniene au deschis o anchetă, însă cauza accidentului rămâne necunoscută.

Șeful serviciului de informații din Ecuador se aflau în elicopterul prăbușit

Accidentul s-a produs miercuri dimineață, 18 august, în județul Samburu, la nord de capitala Nairobi, potrivit Autorității pentru Aviație Civilă din Kenya (KCAA), după ce elicopterul decolase din rezervația naturală Loisaba.

„La bordul elicopterului se aflau șapte persoane, un pilot și șase pasageri”, a declarat Fredrick Kabunge, directorul Departamentului de Investigare a Accidentelor Aeriene (AAID).

Elicopterul, operat de compania Lady Lori Helicopters, a luat foc miercuri, 19 august, după prăbușire, iar echipele de salvare ajunse la locul accidentului nu au identificat supraviețuitori. Terenul accidentat a îngreunat operațiunile de salvare.

Sensi-Contugi, în vârstă de 44 de ani, era un colaborator apropiat al președintelui ecuadorian Daniel Noboa și avea o experiență profesională variată, inclusiv în industria modei. Născut în Italia în 1982, dintr-un tată italian și o mamă ecuadoriană, el deținea dublă cetățenie, italiană și ecuadoriană. Ministrul ecuadorian al Infrastructurii și-a exprimat condoleanțele, iar Adunarea Națională a Ecuadorului a decis să coboare drapelul în bernă timp de trei zile.

Ministrul Transporturilor din Ecuador, Roberto Luque, a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familia șefului serviciului de informații din Ecuador.

„Astăzi, Michele și Stephany ne-au părăsit prea devreme. Gândurile noastre se îndreaptă către familia lor, în special către copiii și părinții lor”, a scris Roberto Luque pe X.

Printre cei cinci americani decedați se află și Jose Alberto Suarez, directorul executiv al Telemundo. Ambasada SUA colaborează cu autoritățile locale pentru a oferi asistență consulară. Anchetatorii kenieni au fost trimiși la fața locului pentru a investiga cauzele accidentului.

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