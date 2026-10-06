EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Adevăratele planuri ale șefilor de la Dinamo. Cosmin Mihalescu, invitat special

„Exclusiv Dinamo” ediție de neratat astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu îl au ca invitat în studio pe Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo. Vedem care sunt adevăratele planuri ale șefilor: dezvăluiri în premieră.

Vorbim și despre ce s-a întâmplat cu jucătorii lui Dinamo la echipa națională. Aflăm ce mutări urmează la club, ce jucători mai caută și cine e primul la plecări în iarnă.

Nu neglijăm nici investițiile în club: ce bani mai vin de la acționari.

Azi, marți, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport. Pierdeți doar dacă nu vă uitați!