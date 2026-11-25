Ultimele momente petrecute în compania ispitelor de la Insula Iubirii au scos la iveală noi detalii despre relațiile cu care concurenții au venit în Thailanda. Una dintre concurente a făcut o mărturisire neașteptată în timpul unei discuții cu ispita de care s-a apropiat pe parcursul emisiunii.

Bianca Iotu și Narcis Bujor au purtat o discuție emoționantă în vila fetelor, după ce ispita i-a explicat concurentei că cei doi nu vor pleca împreună de la Insula Iubirii.

Narcis a încercat să o încurajeze pe Bianca și i-a explicat că apropierea dintre ei a fost sinceră, chiar dacă povestea lor nu va continua în afara emisiunii.

„Îți mulțumesc că mă înțelegi, că intenția mea vine din inimă și mi-aș fi dorit să pot să fiu mai mult, pentru că meriți, chiar meriți. Ești un om minunat”, i-a spus Narcis Biancăi.

Ce a recunoscut Bianca Iotu în fața lui Narcis Bujor

În timpul discuției, Narcis i-a sugerat Biancăi că poate să își exprime nemulțumirea față de decizia lui, însă concurenta i-a mărturisit că îi este recunoscătoare pentru sprijinul pe care i l-a oferit pe parcursul experienței din Thailanda.

„Nu, tu m-ai ajutat să depășesc un moment foarte greu”, i-a spus Bianca.

Narcis a remarcat însă că despărțirea de el pare să o afecteze mai mult decât problemele din relația cu Remi, cel alături de care concurenta a venit la Insula Iubirii.

„Mie mi se pare că depășești mai greu momentul ăsta decât ăla, pe bune, mi se pare că ți-e mai grea partea asta decât partea cu Remi”, i-a spus ispita.

„Povestea aia se terminase demult”, a fost răspunsul Biancăi.

Narcis a îndemnat-o să nu se închidă în ea și să privească experiența trăită alături de el ca pe un nou început.

„Cred că așa e. Vezi ce frumoase pot fi poveștile? Trăiește din nou, nu te închide și nu… Tot ce ai trăit aici cu mine vreau să fie fundația la ce o să trăiești în continuare. Fiindcă despre asta e vorba, despre tine”, i-a mai spus Narcis.

Discuția dintre cei doi vine după ce Narcis a refuzat invitația Biancăi de a participa împreună la Dream Date. La momentul respectiv, Narcis și-a motivat decizia prin faptul că o continuare a apropierii dintre ei i-ar fi putut face Biancăi mai mult rău decât bine, iar refuzul său a făcut-o pe Bianca să izbucnească în lacrimi.

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