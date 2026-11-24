Răzvan Babană a traversat una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Acesta a recunoscut în mediul online că s-a confruntat timp de aproape un an cu depresia, însă a venit și cu o veste bună. Cu ochii în lacrimi, fostul concurent de la Chefi la Cuțite a dezvăluit că în prezent se simte bine.

Depresia a pus stăpânire pe Răzvan Babană. Timp de zece luni, bărbatul a avut parte de numeroase provocări și momente grele. După o luptă lungă, fostul concurent de la Chefi la Cuțite a spus în mediul online că a reușit să învingă boala secolului. El a publicat un videoclip emoționant, cu ochii în lacrimi. Totodată, a transmis și un mesaj cu o mare însemnătate. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Răzvan Babană a învins depresia

Răzvan Babană nu a avut un an tocmai ușor. În aceste luni a avut un amalgam de sentimente, însă acum a anunțat că s-a vindecat de depresie. Acesta spune că în prezent se simte bine, iar în videoclipul pe care l-a publicat pe rețelele de socializare transmite un alt mesaj important.

Influencerul este recunoscător persoanelor care i-au fost alături să treacă peste această perioadă de cumpănă din viața lui. Cu ochii în lacrimi, i-a îndemnat pe urmăritorii săi să facă același lucru, mai exact să prețuiască oamenii dragi din jurul lor.

„Am avut cea mai de * perioadă în ultimele zece luni din viața aceasta. De abia astăzi pot să zic că am învins depresia asta de *și lumea asta de *. Apreciați-vă prietenii care țin la voi, că e nasol”, a declarat Răzvan Babană pe TikTok.

Ce a spus Răzvan Babană despre 2026

În ziua în care a anunțat că a învins depresia, Răzvan a povestit și despre cel mai greu an din viața lui. El a descris anul 2026 ca fiind unul plin de dezamăgiri, lacrimi ascunse și zâmbete care ascundeau, de fapt, suferință. De asemenea, bărbatul a subliniat că a simțit, nu de puține ori, că a oferit mai mult decât a primit.

„Nu știu sincer cum aș putea descrie anul ăsta în câteva cuvinte, pentru că a fost unul dintre cei mai grei ani pe care i-am trăit. Un an plin de dezamăgiri, de lacrimi ascunse, de nopți în care am stat cu gândurile mele și de momente în care am zâmbit în fața tuturor, deși în sufletul meu era cu totul altceva. A fost un an în care am fost pus la încercare în toate felurile posibile, în care am avut parte de situații la care nu m-aș fi așteptat niciodată și în care, de multe ori, am simțit că ofer prea mult și primesc prea puțin”, a scris el pe Instagram.

Răzvan Babană, de urgență la spital

În luna august a acestui an, Răzvan Babană și-a anunțat fanii că a ajuns de urgență la spital. Fostul concurent de la Chefi la Cuțite a explicat că se afla la o benzinărie, moment în care a leșinat. După acest incident, el a decis să meargă la spital pentru a-și face mai multe investigații.

„Ieri, Dumnezeu mi-a arătat încă o dată că mă iubește și că, uneori, lucrurile se întâmplă exact acolo unde trebuie să se întâmple. M-am oprit la un peco doar ca să îmi cumpăr o apă. Am intrat, am achitat și, imediat după… am leșinat. Pur și simplu mi s-a făcut rău și nu am mai știut nimic. În realitate, următoarea oprire a fost spitalul. A fost ceva horror. Un moment care m-a speriat și care mi-a amintit cât de fragili suntem și cât de repede se poate schimba totul. Astăzi sunt mai bine. Și nu pot să nu mă gândesc: dacă nu mă opream atunci? Dacă mi se făcea rău câteva minute mai târziu, poate în timp ce eram singur sau la volan? Pentru mine, faptul că am ajuns exact în acel loc, exact în acel moment, nu a fost întâmplător. Doamne, Doamne, îți mulțumesc că ai avut grijă de mine”, a scris Răzvan Babană.

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