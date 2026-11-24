Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar Bucureștiul intră și el în atmosfera festivă. Târgul de Crăciun din Piața Constituției își va deschide porțile și va aduce pe lângă standurile cu produse și mâncăruri tradiționale și numeroase momente artistice, pentru toate gusturile. Mai mult, cei mici îl pot întâlni aici pe Moș Crăciun.

Cea de-a 19-a ediție a Târgului de Crăciun București va avea loc în Piața Constituției și în acest an. Evenimentul este organizat de Primăria Capitalei și se va desfășura pe o suprafață de 20.000 de metri pătrați. Aici, bucureștenii vor găsi standuri cu produse tradiționale, decorațiuni de Crăciun și preparate culinare.

Când se deschide Târgul de Crăciun

În acest an, deschiderea Târgului de Crăciun va coincide cu inaugurarea iluminatului festiv din Capitală. Mai exact, târgul se va deschide vineri, 27 noiembrie, iar inaugurarea oficială este programată pentru ora 17:00.

Târgul de Crăciun din Piața Constituției va putea fi vizitat în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2026. Accesul publicului este gratuit, iar programul de funcționare va fi diferit în ziua inaugurării față de restul perioadei.

În ziua deschiderii, accesul publicului va începe la ora 17:00, iar bucureștenii se pot bucura de atmosfera de sărbătoare până la ora 22:00. Ulterior, târgul va fi deschis de luni până vineri în intervalul 12:00 – 22:00. În weekend, programul este diferit, iar turiștii vor avea acces în intervalul 10:00-22:00.

La Târgul de Crăciun atmosfera este animată de numeroase momente artistice. Weekendul de deschidere va duce pe scena din Piața Constituției artiști și trupe consacrate. Programul concertelor din weekendul prelungit de deschidere este următorul:

Vineri, 27 noiembrie: Fuego, Alina Sorescu & Picii lu’ Soreasca și Corul de Copii Radio;

Sâmbătă, 28 noiembrie: The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec și Bere Gratis, alături de invitatul special Gheorghe Zamfir;

Duminică, 29 noiembrie: Alexandra Ungureanu Band, OCS și Vunk;

Luni, 30 noiembrie: Loredana & Banda Agurida, Amalia Niță, Corul „Shining Stars” și Nadir;

Marți, 1 decembrie: Ioana-Maria, Doinița și Ionuț Dolănescu, alături de Orchestra „Rapsozii Moldovei”, în spectacolul „Cu România în suflet”. Programul va include și momente artistice susținute de Florin Grigore și Star Music Band, Valeria Arnăutu și Grupul Vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”.

Casa lui Moș Crăciun

Și în acest an, cei mici vor putea vizita casa lui Moș Crăciun. Aici, programul de funcționare este unul separat. Mai exact, casa lui Moș Crăciun este deschisă de luni până vineri, între orele 12:00-14:00 și 17:00-22:00, iar în weekend, între 10:00-13:00 și 17:00-22:00.

De asemenea, copiii îl vor putea întâlni aici și pe Moș Crăciun, care își va face apariția în perioada 12-24 decembrie, în intervalele de funcționare ale casei.

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