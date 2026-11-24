O localitate mică din provincia Soria, Spania, încearcă să combată declinul demografic printr-un program care oferă locuințe renovate la prețuri foarte mici. Autoritățile mizează pe chirii accesibile și pe locurile de muncă disponibile pentru a convinge noi familii să se stabilească în sat.

Cu doar aproximativ 50 de locuitori în sezonul rece, Yanguas caută soluții pentru a-și asigura viitorul. Primarul José Rico spune că locuințele administrate de primărie, închiriate cu sume cuprinse între 100 și 200 de euro pe lună, au devenit unul dintre principalele instrumente folosite pentru atragerea noilor rezidenți.

Autoritățile au transformat clădirile vechi în locuințe pentru noii rezidenți

Pentru a încuraja stabilirea unor familii în localitate, administrația din Yanguas a recuperat și recondiționat mai multe imobile vechi. Acestea au fost incluse într-un fond locativ administrat de primărie și sunt oferite spre închiriere la costuri reduse.

„Am început să renovăm casele vechi și avem zece sau douăsprezece locuințe care aparțin primăriei. Cu chirii cuprinse între 100 și 200 de euro, poți atrage o familie și îi poți oferi o locuință decentă, cu un consum redus de apă”, a explicat primarul.

Inițiativa urmărește atragerea unor locuitori care să rămână pe termen lung și să contribuie la menținerea serviciilor esențiale din comunitate. Unul dintre cele mai importante rezultate a fost redeschiderea școlii din sat, care funcționează din nou după o perioadă îndelungată de întrerupere.

Unitatea de învățământ și-a reluat activitatea în 2002, după 33 de ani în care nu a funcționat. În prezent, aproximativ zece elevi sunt pregătiți de un singur profesor.

Locurile de muncă, esențiale pentru planul de repopulare

Primarul susține că accesul la o locuință ieftină nu este suficient fără posibilitatea de a obține venituri stabile. Din acest motiv, administrația locală a sprijinit mai multe familii să își găsească un loc de muncă în activități forestiere desfășurate prin compania Tragsa.

„Am ajutat 10 sau 12 familii să se angajeze la Tragsa, unde se ocupă de tăierea pinilor sau de curățarea pădurilor. E adevărat, salariile nu sunt de 3.000 de euro, dar, la o chirie atât de mică, poți trăi bine”, a explicat acesta.

Oportunități de angajare există și în domeniul construcțiilor și al renovărilor, sectoare în care, potrivit edilului, cererea de forță de muncă este ridicată.

„Oricine vrea să lucreze în construcții are de muncă aici, garantat. Dar trebuie să muncească serios. Nu poți veni aici doar pentru peisaje, fără să fii dispus să lucrezi”, a spus primarul.

Economia locală este susținută și de proiectele temporare derulate de asociația locală a comunelor, dar și de turism. Apartenența satului la rețeaua „Cele mai frumoase sate din Spania” a contribuit la creșterea numărului de vizitatori și la dezvoltarea activităților desfășurate de pensiuni, baruri și hostelul administrat de primărie.

Români, ecuadorieni și marocani au ales să se stabilească în Yanguas

Printre cei care s-au mutat în localitate în ultimii ani se numără persoane din România, Ecuador și Maroc. De asemenea, satul a atras și pensionari, care contribuie la menținerea activității comunității.

Yanguas are statut de bun de interes cultural datorită patrimoniului său istoric și arhitectural, iar procesul de repopulare este însoțit de recuperarea și valorificarea clădirilor existente.

Primarul a ținut să dezmintă și informațiile apărute online potrivit cărora persoanele care se mută în localitate ar primi sume foarte mari de bani.

„Există campanii în care se spune că primești 50.000 de euro dacă te muți aici, dar este o minciună. Nu poți să îi păcălești pe oameni, pentru că, dacă vin fără intenția de a munci, apar probleme”, a explicat José Rico.

Edilul afirmă că obiectivul administrației locale este atragerea unor familii care să rămână în comunitate pe termen lung. În viziunea sa, combinația dintre locuințele accesibile și oportunitățile de angajare reprezintă baza pe care se poate construi viitorul localității.

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