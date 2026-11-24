Meteorologii au actualizat prognoza meteo și vin cu noi vești pentru luna decembrie. Iarna își intră pe deplin în drepturi și va aduce temperaturi ce vor fi mai scăzute decât cele normale acestei perioade. Însă, deși luna decembrie se anunță una rece, ninsorile se lasă așteptate, cel puțin în Capitală.

Deși în urmă cu ceva timp meteorologii Accuweather anunțau că prima ninsoare va veni în București în luna decembrie, prognoza meteo a fost actualizată. Potrivit noilor estimări, bucureștenii nu vor avea parte de zăpadă în prima lună de iarnă.

Prima săptămână din luna decembrie va aduce temperaturi scăzute, minimele situându-se la -6 grade Celsius. Însă, din a doua săptămână, vremea se încălzește treptat, iar fulgii de nea nu își vor face apariția. Se pare că bucureștenii vor avea parte de un Crăciun fără zăpadă.

Când vin ninsorile

Potrivit estimărilor meteorologice actualizate pentru următoarele patru săptămâni, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale acestei perioadei din an, în întreaga țară, până la jumătatea lunii decembrie. Specialiștii prognozează că temperaturile ar urma să revină la valorile specifice perioadei în săptămâna 14 – 21 decembrie.

De asemenea, de Sfântul Andrei şi 1 Decembrie, temperaturile maxime nu vor depăşi, în general, 3 grade Celsius, în timp ce minimele vor fi cuprinse între -14 şi -4 grade. Chiar dacă luna decembrie se anunță una rece, ninsorile sunt prognozate doar pentru zonele montane.

„Deocamdată, putem să vorbim din perspectiva estimărilor doar pentru prima lună de iarnă, luna decembrie, astfel încât prima lună de iarnă să fie caracterizată ca fiind o lună mai rece, cel puțin în jumătatea estică a țării, acolo unde pentru fiecare din săptămânile…vorbim aici 30 noiembrie, 7 decembrie, apoi 7-14 decembrie, nu în ultimul rând 14-21 și respectiv 21-28 decembrie, semnalul pentru temperaturi mai scăzute în jumătatea de est rămâne semnificativ și cantități de precipitații normale. În condițiile în care se menține acest semnal pentru temperaturi mai scăzute, cu siguranță vom vorbi de precipitații preponderent sub formă de ninsoare, posibil nu numai în zona montană, dar și în zonele mai joase. Asta va fi bine, în condițiile în care temperaturile vor fi foarte scăzute, știm cel puțin pentru agricultură, ce înseamnă prezența stratului de zăpadă în zonele mai joase de relief”, a anunțat Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie.

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