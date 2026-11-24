O veste tristă a îndoliat comunitatea artistică din Constanța. Soprana Maria Teodora Cernat, în vârstă de 33 de ani, a murit subit. Ea era solistă a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, dar făcea parte și din corul Parohiei „Sfântul Mina”.

Reprezentanții lăcașului de cult au anunțat decesul luni dimineață. Ei au dezvăluit că tânăra fusese prezentă la slujba de duminică, unde cântase alături de ceilalți membri ai corului.

„Dumnezeu să te odihnească, Maria Teodora Cernat… Vom duce dorul glasului tău la Sfânta Liturghie. Ieri a fost ultima dată când ți-am ascultat glasul la Sfânta Liturghie. Ne vom ruga pentru sufletul tău, ca el să-și afle odihnă și vom păstra și vom prețui fiecare secundă pe care tu ți-ai petrecut-o în Biserica noastră, în Corul Bisericii noastre”, scrie în mesajul publicat de parohie.

Maria Teodora Cernat a participat la numeroase evenimente caritabile

Vestea morții Mariei Teodora Cernat a stârnit tristețe și în rândul membrilor Asociației de Sprijin a Copiilor cu Autism „Bărcuța Fermecată”, alături de care soprana a fost implicată în numeroase acțiuni caritabile. Artista era membru de onoare al organizației și obișnuia să participe la evenimentele dedicate copiilor.

Reprezentanții asociației au publicat un mesaj emoționant în memoria sa, în care au vorbit despre implicarea, generozitatea și apropierea deosebită pe care Maria le-a arătat față de copii și de membrii echipei. Aceștia au mărturisit că vor păstra amintirea unei persoane calde, blânde și mereu dispuse să ajute.

„Sunt vești în fața cărora cuvintele devin neputincioase… Astăzi, cu profundă tristețe, ne luăm rămas-bun de la Maria Teodora Cernat, membru de onoare al Asociației de Sprijin a Copiilor cu Autism Bărcuța Fermecată și un om care ne-a fost alături cu atâta căldură și generozitate.Maria ne-a dăruit, de fiecare dată, mai mult decât vocea ei minunată. A fost prezentă la evenimentele noastre caritabile, a cântat pentru copiii noștri, a oferit din timpul și talentul ei, fără să aștepte vreodată ceva în schimb. Dar, dincolo de toate acestea, ne va rămâne în suflet blândețea ei. Felul cald în care ne întâmpina, zâmbetul, bunătatea și delicatețea cu care se apropia de fiecare dintre noi. Ne este greu să acceptăm că nu o vom mai reîntâlni, că nu îi vom mai asculta glasul la evenimentele noastre… Maria, îți mulțumim pentru tot ce ai dăruit Bărcuței și copiilor noștri. Ai lăsat în urmă amintiri pe care le vom păstra cu mult drag. Suntem profund tulburați de plecarea ta atât de devreme. Dumnezeu să te odihnească în pace, suflet frumos! Cu recunoștință și tristețe, Echipa Bărcuța Fermecată“, a transmis Asociația de Sprijin a Copiilor cu Autism „Bărcuța Fermecată”.

Soprana a făcut parte din mai multe producții de operă

Maria Teodora Cernat și-a construit activitatea artistică în cadrul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța, unde a evoluat în calitate de solistă. De-a lungul timpului, a urcat pe scenă în numeroase producții de operă, operetă și musical, dar și în concerte de gală și seri lirice.

Printre spectacolele în care a fost implicată se numără „Magic Swing”, evenimentele organizate în cadrul Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului, precum și reprezentațiile estivale desfășurate în parcul teatrului. A împărțit scena cu artiști precum Stela Sîrbu, Silvia Simionescu, Mihaela Ionescu și Iulian Bratu.

Dincolo de activitatea desfășurată pe scena teatrului constănțean, Maria Teodora Cernat era apropiată și de comunitatea religioasă. Soprana cânta în corul Bisericii „Sfântul Mina”, unde participa la slujbele religioase și își împărtășea talentul muzical cu cei prezenți.

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