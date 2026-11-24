Cabral a vorbit despre modul în care el și Andreea gestionează timpul petrecut cu cei doi copii, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă. Deși au divorțat, cei doi părinți au găsit o modalitate de a se organiza astfel încât copiii să se bucure de prezența amândurora în momentele speciale.

Prezentatorul TV a oferit detalii despre planurile sale de sărbători în cadrul unei întâlniri cu ocazia filmărilor pentru Protevelion 2027. Acesta se numără printre vedetele care vor apărea în programul special pregătit de Pro TV pentru noaptea dintre ani, show-ul urmând să fie prezentat de Pavel Bartoș și Raluka.

Cabral se pregătește pentru noi proiecte la Pro TV

Prezentatorul va avea un început de an plin de apariții pe micul ecran. Pe lângă participarea la programul special de Revelion, prezentatorul se întoarce în atenția publicului și prin alte două proiecte importante: serialul „Băieți buni: Pe Viață”, după o pauză de 20 de ani, și emisiunea „Săriți de pe fix”, pe care o va prezenta din nou.

Revenirea formatului de divertisment este programată pentru luna ianuarie. Ediția specială de Revelion va include câteva dintre probele care au consacrat emisiunea. Astfel, telespectatorii vor avea ocazia să redescopere atmosfera plină de umor a show-ului chiar în noaptea dintre ani.

Cabral a dezvăluit că momentul pregătit pentru Protevelion are rolul de a le reaminti oamenilor cât de multă distracție poate oferi acest format și de a pregăti terenul pentru noul sezon.

„Cu Săriți de pe fix intrăm în ianuarie și atunci s-au gândit colegii mei că ar fi foarte frumos să venim de Revelion cu câteva probe, să le aducem aminte oamenilor ce frumos este proiectul și cât de mult se poate râde la Săriți de pe fix”, a povestit prezentatorul.

Andreea și Cabral vor petrece săbătorile alături de copii

Chiar dacă au ales să meargă pe drumuri separate, Cabral și Andreea păstrează o relație de colaborare atunci când vine vorba despre creșterea celor doi copii, Namiko și Tiago. Prezentatorul TV a vorbit despre felul în care reușesc să stabilească programul celor mici în perioada Crăciunului și a Revelionului, astfel încât aceștia să se bucure de sărbători alături de întreaga familie.

Pentru Cabral, perioada sărbătorilor înseamnă timp petrecut cu propriii copii și ocazia de a-i reuni pe cei dragi. Astfel, în planurile familiei intră și întâlnirile cu bunicii, unchii și mătușile.

Prezentatorul a explicat că organizarea se face astfel încât Namiko și Tiago să nu fie nevoiți să aleagă între părinți și să poată păstra legătura cu toți membrii familiei în aceste momente speciale.

„Cu copiii, cum ne organizăm. O să avem în așa fel încât să petrecem timp și cu unii, și cu ceilalți. Și cu bunicii, și cu unchii, și cu mătușile, cumva familia mărită de sărbătorile astea se coagulează. Se adună și ne organizăm împreună”, a declarat Cabral pentru Libertatea.

Ce spune Cabral despre posibilitatea ca Andreea să fie alături de familie de sărbători

Cabral a fost întrebat și dacă Andreea Ibacka va participa la reuniunile organizate cu ocazia Crăciunului și a Revelionului. Prezentatorul nu a oferit însă un răspuns clar în privința prezenței fostei sale soții. El a lăsat loc de interpretări și a preferat să nu anticipeze cum vor decurge lucrurile.

„Adică va fi cum va fi. O să vedem cum o să fie”, a răspuns Cabral.

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