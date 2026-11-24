A fost dublă sărbătoare în familia Marinelei Mavrodin și a lui Robert Urucu, fostul concurent de la „Puterea dragostei”. Cei doi s-au căsătorit, iar fosta concurentă de la Insula Iubirii a dezvăluit sexul bebelușului pe care îl poartă în pântec.

Marinela Mavrodin și Robert Urucu au devenit oficial soț și soție. Cei doi urmează să devină părinți pentru a doua oară, ocazia în care au organizat un gender reveal emoționant. Fosta concurentă de la Insula Iubirii este însărcinată în patru luni, moment ideal pentru a afla sexul viitorului copil din pântec. Marinela și Robert mai au un fiu, pe nume Mathias. Deși și-au dorit o fetiță, ei au anunțat că vor deveni părinți de băiat pentru a doua oară.

„Nu am realizat pe deplin ce am trăit în acele clipe”

Pe o rețea de socializare, Marinela a încărcat mai multe cadre și imagini atât de la cununia civilă de duminică, 22 noiembrie, cât și de la gender revel-ul organizat în aer liber. Înainte de a ajunge în fața ofițerului Stării Civile, cei doi miri au defilat pe un covor alb, într-o atmosferă caldă și festivă, înconjurați de familie și prieteni apropiați. Evenimentul a avut o dublă însemnătate pentru mireasă, care și-a serbat cu această ocazie și ziua de naștere.

Viitoarea mămică a purtat o rochie de mireasă albă, cu guler înalt, mâneci lungi, cu un corset în partea superioară, și cu o trenă ușoară și elegantă din dantelă. Ținuta a fost completată de un buchet bogat din trandafiri roșii și ornamente vișinii curgătoare. Într-una dintre cele mai importante zile din viața sa, Robert Urucu a îmbrăcat o ținută clasică, un costum negru, cămașă albă, papion negru și pantofi negri din piele lăcuită – vezi imagini în GALERIA FOTO.

„Nici măcar acum nu am reușit să realizez pe deplin tot ce am trăit în acele clipe. 🥹❤️ Da, într-adevăr, ne-am dorit o fetiță, dar dacă Dumnezeu a hotărât să fie tot un băiețel, înseamnă că așa este cel mai bine pentru noi. El știe ce planuri are pentru familia noastră și noi nu putem decât să fim recunoscători pentru încă o minune pe care ne-o dăruiește. Sincer, nu m-am văzut niciodată mamă de fetiță, ci mereu mi-am imaginat că voi avea băieți. Iar astăzi, gândul că Matthias va avea un frățior mă face mai fericită decât pot exprima în cuvinte. Doi băieți, două minuni, o familie mai împlinită ca niciodată! ❤️ Vă mulțumim tuturor celor care au făcut parte din această poveste și au transformat ziua noastră într-o amintire de neuitat!”, a transmis Marinela Mavrodin, pe Instagram.

Marinela Mavrodin a participat în sezonul 4 al emisiunii Insula Iubirii, alături de Iulian Chiru, partenerul ei de atunci. Ulterior, tânăra și-a refăcut viața și l-a cunoscut pe Robert în cadrul emisiunii „Puterea Dragostei”, iar de câțiva ani formează o familie.

Prințul Marco a intrat în „club”. TOP 10: concurenți care au făcut amor cu ispitele la Insula Iubirii

Dovada clară că au rămas împreună după Insula Iubirii! Prințul Marco și Bianca, dar și Mocăniță cu Andrușca, prezenți la un eveniment