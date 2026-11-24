Pompierii au reușit să stingă incendiul de proporții izbucnit duminică seară la Hotelul Alpin din Poiana Brașov, după mai bine de 36 de ore de intervenție neîntreruptă. Flăcările au afectat o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați, însă, din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov a anunțat marți dimineață, 24 noiembrie, că incendiul a fost lichidat. Cu toate acestea, mai multe echipaje rămân la fața locului pentru a interveni în cazul în care focul se reaprinde, informează MEDIAFAX.

Două autospeciale de stingere, o autoscară și o ambulanță SMURD vor asigura în continuare supravegherea zonei.

Mansarda hotelului a fost distrusă, iar flăcările au afectat acoperișul și mai multe etaje ale clădirii. Suprafața afectată de incendiu a fost estimată la 3.000 de metri pătrați.

Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate din Hotelul Alpin

Alarma a fost dată duminică seară, când numeroși turiști se aflau la cină. Flăcările s-au extins rapid, iar aproximativ 150 de persoane au fost evacuate din clădire.

Amploarea incendiului a impus mobilizarea de forțe suplimentare din șase județe. Astfel, în sprijinul pompierilor brașoveni au venit echipaje din Covasna, Prahova, Argeș, Dâmbovița, Harghita și Mureș.

Intervenția pompierilor a fost îngreunată de structura din lemn a părții superioare a clădirii. Chiar și după ce pericolul extinderii incendiului a fost înlăturat, salvatorii au continuat operațiunile pentru identificarea focarelor ascunse, folosind inclusiv camere cu termoviziune.

Unii dintre turiștii evacuați nu au mai reușit să își recupereze bagajele din camere, din cauza fumului dens și a pericolului la care s-ar fi expus dacă ar fi revenit în clădire.

Hotelul Alpin, unul dintre cele mai cunoscute complexe hoteliere din Poiana Brașov, aniversase în luna august 50 de ani de la inaugurare.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit incendiul, iar valoarea totală a pagubelor materiale nu a fost comunicată până în prezent.

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