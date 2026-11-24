Dr. Renée Hoenderkamp, asistentă medicală în cadrul NHS și co-prezentatoare la GB News, și-a surprins colegii de platou după ce a anunțat în direct că este însărcinată cu al treilea copil. La 59 de ani, ea urmează să devină din nou mamă la aproape patru decenii după nașterea primului său copil.

Anunțul a fost făcut în timpul unei emisiuni difuzate pe 14 noiembrie, într-o discuție despre o controversă politică legată de cazarea solicitanților de azil în localitatea britanică Piddington. Dezvăluirea a stârnit uimire în studio, iar colegii săi au rămas fără reacție pentru câteva momente.

Anunț surpriză făcut în direct

În timpul dezbaterii, Renée Hoenderkamp a criticat decizia ministrului Locuințelor, Angela Rayner, de a asigura cazare pentru aproximativ 1.200 de bărbați solicitanți de azil în Piddington. În contextul discuției, prezentatoarea a făcut o mărturisire neașteptată.

„Nu-mi venea să cred. Și asta pentru că, evident, sunt femeie, dar sunt și mamă – mamă a unui fiu adult și a unei fetițe foarte mici. Așa că am o veste de împărtășit astăzi celor prezenți în platou – o veste pe care nu o cunosc nici ei, și nici altcineva, de altfel.”

La scurt timp, aceasta a făcut marele anunț.

„În curând voi fi mamă a trei copii.”

Hoenderkamp a precizat că se află în a 12-a săptămână de sarcină. Ea a continuat spunând că îi „fierbe sângele” atunci când se gândește la impactul pe care anumite decizii îl pot avea asupra viitorului copiilor săi.

Observând reacțiile celor din studio, prezentatoarea a remarcat:

„Ați amuțit cu toții.”

Reacțiile colegilor din platou

Dezvăluirea a provocat confuzie și surpriză în rândul colegilor săi de emisiune. Participanții la dezbatere, toți bărbați, au început să vorbească simultan, încercând să proceseze informația.

Unul dintre ei a recunoscut:

„Sunt confuz.”

Un alt coleg a întrebat dacă vorbește serios. După câteva momente de uimire, aceștia au felicitat-o pentru vestea dată, iar unul dintre participanți s-a ridicat pentru a o îmbrățișa. Un alt coleg a descris sarcina drept un „miracol”.

Cum a ajuns să devină mamă din nou la 59 de ani

Ulterior, Renée Hoenderkamp a revenit asupra reacțiilor generate de anunț, atât pe rețelele de socializare, cât și într-un eseu în care a vorbit despre experiența sa.

„E drept, a existat un detaliu neobișnuit. La 59 de ani, sunt mult mai în vârstă decât media femeilor care urmează să devină mame – și sunt deja mamă a unui fiu de 37 de ani și a unei fiice de opt ani. Iar până când se va naște fetița mea, anul viitor, voi fi împlinit deja 60 de ani.”

Ea a mărturisit că a fost afectată de criticile potrivit cărora decizia de a avea un copil la această vârstă ar fi una egoistă, mai ales că, după cum a spus, este vorba despre un copil foarte dorit.

În materialul publicat ulterior, Hoenderkamp a povestit și despre experiența maternității de la începutul vieții sale de adult. Ea a explicat că, deși avea stabilitatea financiară necesară pentru a-și crește fiul, relația cu tatăl copilului s-a încheiat la scurt timp după naștere, iar întoarcerea rapidă la muncă a făcut ca acesta să fie crescut, în mare măsură, de o bonă.

„Dar, pe măsură ce am înaintat în vârstă, trecând de 40 de ani, ceva s-a schimbat. M-am simțit așezată, cariera îmi era consolidată, iar ticăitul ceasului biologic a început să se facă auzit.”

Hoenderkamp a mai precizat că fiica sa s-a născut atunci când avea 50 de ani. Actuala sarcină a fost posibilă, potrivit explicațiilor sale, deoarece și-a congelat ovulele în jurul vârstei de 30 de ani și a apelat la proceduri de fertilizare in vitro.

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