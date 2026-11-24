O nouă alertă aeriană a fost emisă astăzi în județul Tulcea, după ce autoritățile au semnalat posibilitatea unei incursiuni de drone. Locuitorii din nordul județului au primit mesaje RO-ALERT prin care au fost avertizați cu privire la pericol și îndemnați să se adăpostească pentru a evita orice risc.

În ultimele luni avertizările au devenit tot mai frecvente în județul Tulcea, pe fondul atacurilor cu drone lansate de Rusia asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea graniței cu România.

Locuitorii au fost sfătuiți să își păstreze calmul și să respecte indicațiile transmise de autorități. Mesajul primit pe telefoanele mobile conținea recomandări clare privind locurile în care oamenii ar trebui să se refugieze în cazul unui pericol iminent.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea, avertizarea a fost transmisă după o notificare primită de la Centrul Național Militar de Comandă, prin intermediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

„La 10:10 a fost dispusă trecerea la alertă aeriană motiv pentru care a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, mesaj recepţionat la 10:11 pe dispozitivele mobile. Locuitorii din zonele vizate sunt sfătuiţi să se adăpostească sau să rămână în case, departe de geamuri”, a anunţat ISU Tulcea.

RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea

Alerta aeriană a fost instituită la ora 10:10, iar mesajul RO-ALERT a ajuns pe telefoanele locuitorilor din zona de nord a județului un minut mai târziu. Persoanele aflate în localitățile vizate au fost îndemnate să se retragă în beciuri sau în spații special amenajate pentru protecție. În cazul în care nu au la dispoziție un astfel de loc, oamenii au fost sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor, cât mai departe de ferestre și de pereții exteriori.

„ALARMĂ AERIANĂ (POSIBILĂ INCURSIUNE DE DRONE). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, a arătat mesajul transmis prin sistemul RO-Alert.

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