O nouă alertă la granița României. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

O nouă alertă aeriană a fost emisă vineri seară, 13 noiembrie, în nordul județului Tulcea, după ce o țintă aeriană a fost detectată în apropierea Insulei Șerpilor, în spațiul aerian al Ucrainei. Incidentul vine la numai două zile de la precedenta avertizare RO-Alert, transmisă după ce o altă dronă fusese observată la est de insulă.

În această seară, sistemele de supraveghere radar au identificat o țintă aeriană la sud-est de Insula Șerpilor. În urma acestei situații, au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană. Avioanele au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru monitorizarea situației.

Un nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, astfel încât populația din zona de nord a județului Tulcea să poată fi avertizată. Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 21:53, iar localnicii au fost informați cu privire la posibilul pericol.

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că ținta a fost identificată în spațiul aerian ucrainean și situația este monitorizată în continuare de autoritățile române. Instituția a anunțat că va reveni cu detalii suplimentare, în funcție de evoluția evenimentelor.

”În cursul acestei seri, 13 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la sud-est de Insula Șerpilor, în spațiul aerian ucrainean. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona nord a județului Tulcea, iar la ora 21.53 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Ministerul Apărării Naționale va reveni cu informații suplimentare, în funcție de evoluția situației”, a transmis MApN, pe pagina de Facebook.

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