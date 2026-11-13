Vine iarna peste România! ANM anunță ninsori, rafale de vânt de 140 km/h și temperaturi de -10 grade

Vine iarna peste România! ANM anunță ninsori, rafale de vânt de 140 km/h și temperaturi de -10 grade
ANM anunță ninsori, rafale de vânt de 140 kmh și temperaturi de -10 grade
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România se pregătește pentru o schimbare radicală a vremii, după zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru luna noiembrie. Administrația Națională de Meteorologie anunță ploi abundente, vijelii, ninsori la munte și o răcire accentuată. În doar 48 de ore, temperaturile vor coborî dramatic în toate regiunile țării. Dacă vineri, în București, s-au înregistrat până la 27 de grade, duminică dimineață termometrele vor indica valori negative. În estul Transilvaniei sunt așteptate chiar și -10 grade Celsius.

Potrivit meteorologilor, informarea privind schimbarea vremii este valabilă până duminică, la ora 10:00. Vineri, temperaturile au fost neobișnuit de ridicate, însă situația se schimbă radical începând de sâmbătă. Un front de aer rece va traversa țara și va determina o scădere accentuată a valorilor termice. Maximele de sâmbătă se vor situa, în general, între 6 și 11 grade Celsius. Răcirea va continua pe parcursul nopții, iar duminică dimineață vor apărea temperaturi negative în cea mai mare parte a țării.

Cele mai scăzute valori sunt așteptate în estul Transilvaniei, unde minimele pot ajunge la aproximativ -10 grade Celsius. Practic, România va trece de la temperaturi aproape estivale la condiții specifice sezonului rece.

Prima ninsoare de la Poiana Brașov/ sursă foto: Facebook @Predeal

Ploi abundente și ninsori la munte. Unde se depune zăpada

Schimbarea vremii va aduce și precipitații însemnate cantitativ. În noaptea de vineri spre sâmbătă, acestea se vor extinde și în regiunile sudice. În Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali este valabil un Cod galben de ploi. Cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 35-45 l/mp.

Sâmbătă, între orele 01:00 și 11:00, avertizarea va viza cea mai mare parte a Munteniei. Aici sunt prognozate acumulări de apă de 20-35 l/mp. La altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Stratul de zăpadă ar putea ajunge la 5-10 centimetri. Lapovița și ninsoarea sunt posibile și în estul și sud-estul Transilvaniei.

Bucureștiul trece de la 27 la doar 8 grade Celsius

Capitala va resimți una dintre cele mai spectaculoase schimbări de temperatură. Vineri, maximele au ajuns la 25-27 de grade Celsius, valori neobișnuite pentru mijlocul lunii noiembrie. Spre seară, cerul s-a înnorat, iar ploile își vor face apariția. Acestea ar putea fi însoțite de descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20-25 l/mp.

Sâmbătă, temperatura maximă va fi de aproximativ 8 grade Celsius, valoare prognozată chiar la începutul zilei. Cerul va rămâne predominant noros, iar ploile slabe vor continua. În noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile minime vor coborî între -1 și 1 grad Celsius. Spre dimineață, meteorologii anunță și condiții de ceață.

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