Gabi Bădălău o acuză pe Claudia Pătrășcanu că a înscenat o scenă în fața casei sale: „A căzut”

Gabi Bădălău o acuză pe Claudia Pătrășcanu că a înscenat o scenă în fața casei sale: „A căzut”
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Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu/ sursa foto: colaj CANCAN
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Războiul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău este departe de a se încheia. Cei doi își adresează atacuri constant în mediul online și nu numai. Recent, omul de afaceri o acuză pe fosta soție că a făcut o scenă în fața casei sale. 

Gabi Bădălău vine cu o primă reacție în urma videoclipului cu fosta soție din fața casei sale. Claudia Pătrășcanu l-a acuzat că nu o lasă să petreacă timp cu fiul lor cel mic, iar acum omul de afaceri vine cu o nouă variantă a situației. Bărbatul susține că a pozat în ipostaza de victimă și totul ar fi fost doar o înscenare. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Gabi Bădălău o acuză pe Claudia Pătrășcanu că a înscenat o scenă în fața casei sale

Bărbatul a dezvăluit la scurt timp după ce Claudia a făcut public videoclipul că a fost surprins de atitudinea ei, dar și de acuzațiile sale. Gabi Bădălău este curios să vadă până unde poate ajunge fosta soție.

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El este de părere că mama copiilor provoacă scandalurile doar pentru a poza în ipostaza de victimă și pentru a face doar o înscenare. Mai mult decât atât, crede că vrea doar să fie în centrul atenției, însă nu ia în calcul că cei mai afectați sunt, de fapt, cei mici.

„Sunt efectiv șocat de reacțiile și de comportamentul Claudiei! A venit, a stat cu noi, a petrecut timp cu Nicolas, a vorbit cu el și l-a văzut fără ca nimeni să o împiedice. Iar la plecare, de față cu toți ceilalți părinți, a început un nou spectacol greu de înțeles. S-a ținut după mașină, iar la un moment dat a căzut, lăsând impresia că ar fi fost lovită. Din punctul meu de vedere, totul a părut o scenă menită să provoace reacții și să fie filmată”, a transmis Gabi Bădălău, pe Instagram.

Mesajul lui Gabi Bădălău/ sursa foto: social media

Mesajul lui Gabi Bădălău/ sursa foto: social media

Ce acuzații a făcut artista

Vedeta spune că afaceristul ar fi mințit cu privire la băiatul cel mic. Claudia Pătrășcanu susține că fiul lor a acumulat deja 230 de absențe, ceea ce nu poate decât arăta faptul că băiatul nu este dus la școală. Fosta lui Gabi Bădălău este de părere că băiatul ei trebuie să se întoarcă la Constanța.

„Tatăl a mințit cu nerușinare că a dus copilul de șase ori la școală, deși școala mi-a confirmat că nu s-a întâmplat acest lucru, eu ca părinte, având acces la catalogul electronic unde pot vedea fiecare absență adăugată. Copilul având în prezent 230 de absențe nemotivate”, a scris Claudia Pătrășcanu, pe Instagram.

VEZI ȘI: Acuzat că a amenințat-o pe Claudia Pătrășcanu cu moartea, Gabi Bădălău a reacționat dur: „Sunt pur și simplu șocat”

Claudia Pătrășcanu, își continuă tirada la adresa lui Gabi Bădălău: „Este tot o strategie de-ale lui”. Ce s-a întâmplat cu mutarea în București și ce victorie a obținut artista în instanță?

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