Actorul cunoscut pentru rolul din „Kindergarten Cop” a murit la 43 de ani. Christian Cousins a jucat alături de Arnold Schwarzenegger

Actorul cunoscut pentru rolul din „Kindergarten Cop” a murit la 43 de ani. Christian Cousins a jucat alături de Arnold Schwarzenegger
Actorul a murit la 43 de ani
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Actorul Christian Cousins, cunoscut pentru rolurile din filmul „Kindergarten Cop”, în care a jucat alături de Arnold Schwarzenegger, și serialul „Knots Landing”, a murit la vârsta de 43 de ani. Vestea tristă a fost făcută publică de fratele său, Jonas Roeser, printr-un mesaj emoționant distribuit pe Instagram.

Jonas Roeser a dezvăluit că actorul se confrunta de ceva vreme cu probleme grave de sănătate, fiind foarte bolnav din cauza unei afecțiuni hepatice. Deși cauza exactă a morții nu a fost precizată, fratele său a vorbit despre suferința prin care trecuse în ultima perioadă.

Christian Cousins a murit la 43 de ani

În mesajul publicat, Jonas Roeser a rememorat legătura dintre ei și a povestit că Christian și fratele său geamăn, Joseph „Joey” Cousins, erau frații săi vitregi din partea tatălui biologic. Cei doi au crescut în California, în timp ce acesta locuia în Washington, iar familia a ajuns să se cunoască mai bine abia după ce el a început facultatea.

„Odihnește-te în pace: dragul meu frate, Christian Cousins. Îmi este greu să anunț că fratele meu, Christian Cousins, a murit. Christian și fratele său geamăn, Joseph «Joey» Cousins, sunt frații mei din partea tatălui biologic. Ei au crescut în California, în timp ce eu locuiam în Washington, iar noi nu am ajuns să ne cunoaștem până când am început facultatea.

Până atunci, am crescut urmărindu-i la televizor în «Knots Landing» și în rolul principal al lui Dominic din «Kindergarten Cop», alături de Arnold Schwarzenegger. Însă aceste roluri reprezintă doar o mică parte din felul în care îmi voi aminti de Christian. A fost un personaj, plin de pasiune și energie, cu povești mari și visuri și mai mari. Christian a fost foarte bolnav din cauza unei afecțiuni hepatice.

Mă consolează gândul că acum este în ceruri alături de mama lui, eliberat de durerea pe care o purta. Odihnește-te în pace, Christian. Sper ca sufletul tău să se odihnească și să-și fi găsit liniștea. Ești fratele meu și ne va fi dor de tine.”, a transmis fratele vitreg al actorului.

Sursa foto: Facebook

Christian Cousins și geamănul său au început să apară pe micul ecran încă din copilărie. În 1987, cei doi au intrat în distribuția serialului „Knots Landing”, unde au interpretat rolul Bobby Gibson Ewing până în 1993. În 1988, au avut o apariție și în producția „Highway to Heaven”.

Unul dintre cele mai cunoscute proiecte ale lor a fost comedia „Kindergarten Cop”, lansată în 1990, în care au interpretat personajul Dominic, alături de Arnold Schwarzenegger. Cei doi au mai apărut împreună în filmul „Twin Sitters”, din 1995, care a reprezentat ultimul lor rol cinematografic cunoscut. Ulterior, gemenii s-au îndepărtat de industria cinematografică.

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